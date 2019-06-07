Son Dakika Haberleri: Akgöl kenarında oluşan obruk genişliyor
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Akgöl kenarında oluşan obruk genişliyor

49 dakika önce

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesi sınırlarında bulunan Akgöl'ün kenarında oluşan, 10 metre derinliğindeki obruğun 40 metrelik çapı, yaklaşık 60 metreye ulaştı.

Akgöl kenarında oluşan obruk genişliyor, System.String[]
KARAMAN'ın Ayrancı ilçesi sınırlarında bulunan Akgöl'ün kenarında oluşan, 10 metre derinliğindeki obruğun 40 metrelik çapı, yaklaşık 60 metreye ulaştı. Obruğun içinde birikmesi nedeniyle göl kenarında su kalmadığı görüldü.  
Ayrancı'nın Ambar köyündeki Akgöl'ün kenarında, 29 Mayıs'ta toprağın çökmesi sonucu yaklaşık 40 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Buraya yaklaşık 5 metre uzaklıkta ise 3 metre çapında ve 1,5 metre derinliğinde başka obruk meydana geldi. Ayrancı Kaymakamlığı'nca obrukların çevresine şerit çekildi. 
Obruğun çapı, 29 Mayıs'tan bu yana 40'tan yaklaşık 60 metreye ulaştı. Gölden akan su da obruğun içinde birikirken, kıyıda su kalmadığı görüldü. Bölge sakinleri, obruğun büyümesi nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını söyledi. 
Öte yandan obruğun oluştuğu bölge, Ambar köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İrili ufaklı 322 obruğun meydana geldiği  Karapınar ilçesi ise Akgöl'deki obruğa yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor. 
 


- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:43 Kaynak: DHA
Ayrancı, Karaman, Güncel
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