Akgöl'ün Gelini" Allı Turnalar

Konya'nın Ereğli ilçesinde, kış yağışları ile eski canlılığına kavuşan 7 bin dekarlık alana yayılan Akgöl Sazlığı, flamingoların doğal yaşam alanları arasında yer alıyor.

ABDULLAH COŞKUN - Konya'nın Ereğli ilçesinde, kış yağışları ile eski canlılığına kavuşan 7 bin dekarlık alana yayılan Akgöl Sazlığı, flamingoların doğal yaşam alanları arasında yer alıyor.



Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşadıkları bilinen flamingolar, bu yıl koruma altında bulunan ve İç Anadolu Bölgesi'nin en geniş havzasına sahip Akgöl Sazlığı'na erken geldi.



Göçmen kuşların Türkiye'deki iki büyük göç yolundan biri üzerinde bulunan sazlıkların büyük kısmı son yağışlarla doldu. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl'de, Anadolu'da halk arasında "allı turna" olarak da bilinen flamingolar ile görsel şölen yaşanıyor.



Kuzey Afrika'dan göçen flamingolar, nisan sonuna kadar konakladıkları sulak alanda doğaseverler ve fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oluyor.



Ereğli ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'de göçmen kuşlar için en önemli alanlardan biri olan Akgöl Sazlıkları'nda, günbatımıyla birlikte de güzel görüntüler ortaya çıkıyor.



Kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılarının vazgeçilmez mekanı Akgöl, flamingoların yanı sıra yüzlerce çeşit göçmen kuşada ev sahipliği yapıyor.



Akgöl'de yıl boyunca doğa fotoğrafları çeken fotoğraf sanatçısı Mehmet Görür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, flamingoların bu yıl bölgeye erken geldiğini söyledi.



"Binlerce flamingoyu gözlemledik"



Farklı dönemlerde yüzlerce kuş türünü gözlemleme ve fotoğrafını çekme imkanı bulduklarını belirten Görür, "Burada onlarca çeşit kuş gördük. Ördek çeşitlerinin yanı sıra binlerce flamingoyu gözlemledik. Akgöl Sazlıkları, Konya havzasında çok geniş alanı ile yaban kuşlarının göç yollarında mutlaka konakladıkları yerlerin başında geliyor. Özellikle kuş gözlemcileri ve doğaseverler için bulunmaz fırsatlar sunuyor." diye konuştu.



Akgöl'ün kurak dönemlerde özellikle yaz aylarında tamamen kuruduğuna dikkati çeken Görür, sazlıkların korunması için projeler hazırlandığını, bunların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini aktardı.



220 kuş türüne ev sahipliği yapıyor



Türkiye'nin önemli sulak sahalarından biri olan Akgöl, Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçeleriyle, Karaman'ın Ayrancı ilçesi sınırları arasında sazlık, bataklık ve çamur adacıklarından oluşuyor.



Yaklaşık 7 bin dekarlık alana yayılan havza, birinci derecede doğal sit alanı olarak korunuyor.



Akgöl'de, flamingo, kaya kartalı, leylek, kerkenez, kaşıkgaga, çamurcun, ak pelikan, karabatak, alaca ve erguvani balıkçıl, kaşıkçı, balaban, Macar ördeği, dikkuyruk, bataklık kırlangıcı, yalı çapkını, yeşilbaş ördek ve boz kaz gibi 220 kuş türü yaşıyor.

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