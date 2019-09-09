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Akgül'den ESKKK Başkanı Evren'e ziyaret

22 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı (TESKOMB) Abdulkadir Akgül, ESKKK Başkanı Ali Evren'i ziyaret etti.

Akgül'den ESKKK Başkanı Evren'e ziyaret, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı (TESKOMB) Abdulkadir Akgül, ESKKK Başkanı Ali Evren'i ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya programına katılan TESKOMB Başkanı Akgül, 21.Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri tarafından havaalanında karşılandı.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Başkanı (TESKOMB) AKGÜL ve Danışmanı Talat Atar daha sonra Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren'i makamında ziyaret etti. Burada kooperatifin çalışmaları hakkında bilgiler alan Akgül'e Malatya esnaf ve sanatkarlarına sağladığı kredi desteğinden dolayı teşekkür edildi.


Kooperatif Başkanı Ali Evren ve yönetim kurulu tarafından ziyarette Akgül'e plaket ve ev dokuma halı hediye edildi. Ziyarete ESOB Başkanı Şevket Keskin ve (ESKKK) Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram da katıldı. - MALATYA

Ali Evren, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:12 Kaynak: İHA
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