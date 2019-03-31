Son Dakika Haberleri: Akgül Oyunu Kullandı

Akgül Oyunu Kullandı

39 dakika önce

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Cebeci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan 1267 nolu sandıkta eşi ve kızı ile oyunu kullandı.

Akgül Oyunu Kullandı, System.String[]
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Cebeci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan 1267 nolu sandıkta eşi ve kızı ile oyunu kullandı. Hayırlı olsun dileklerinde bulunarak oyunu kullanan Akgül, "Vatandaşlarımızın sandıkta vereceği karar en doğru olanıdır. İnanıyorum ki hem ülkemiz bekası için hem yarınlarımız için milletimiz, her zaman verdiği gibi en doğru, en güzel kararı verecektir. Vatana millete hayırlı olsun" dedi.

Katılımın üst düzeyde olmasını bekliyoruz

Vatandaşların demokrasi şöleninde huzurlu ve güvenli bir ortamda oy kullanmasının en önemli unsur olduğunu da kaydeden Akgül, "Sandıktan çıkacak sonuca herkesin saygı göstereceğine eminim. Mamak'ta seçime katılımın üst düzeyde olmasını bekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:13 Kaynak: İHA

Mesut Akgül, Anadolu Lisesi, Mamak, Güncel
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