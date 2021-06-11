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Akgül ve Çintimar'dan DAGC'ye ziyaret - Son Dakika

Akgül ve Çintimar'dan DAGC'ye ziyaret

11.06.2021 16:02
Akgül ve Çintimar'dan DAGC'ye ziyaret, System.String[]

Eski Spor Genel Müdürü ve Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül ile TAF Başkanı Fatih Çintimar, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'u ziyaret etti.

Eski Spor Genel Müdürü ve Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül ile TAF Başkanı Fatih Çintimar, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'u ziyaret etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Erzurum'da bu yıl 6. kez düzenlenecek olan Sprint Relay Cup ve Balkan Bayrak Şampiyonası bugün Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Pisti'nde başlayacak.

Zorlu yarışlar öncesinde Erzurum'a gelen Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ile eski Spor Genel Müdürü ve Kastamonu Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'u ziyaret etti. Tokyo Olimpiyatları öncesinde sporcular açısından son viraj olarak görülen Erzurum yarışları öncesinde nefeslerin tutulduğuna işaret eden TAF Başkanı Fatih Çintimar, birkaç ülke ile bazı sporcuların Covid-19 nedeniyle yarışlara katılamayacağını belirtti. Çintimar, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan Yarışlara 8 ülkeden 100'den fazla atlet katılacağının altını çizdi.

Türk sporcuların Tokyo'da yarışmak için şansının devam ettiği 4x100 ve 4x400 metre erkeklerde Olimpiyat kotasını Erzurum'da netleştirmek için piste çıkacaklarını belirten Çintimar, "Yüksek rakımda yer aldığı için sprint branşlarında elverişli koşullar sağlayan Erzurum'da, geçtiğimiz yıllarda 100 metre de dahil olmak üzere birçok Türkiye rekoru kırılmıştı. Yarışmalarda Millilerin bu yılki ana hedef, aynı zamanda Balkan Bayrak Şampiyonası'na da dahil olan 4x100 ve 4x400 metre branşlarında Olimpiyat kotasını elde etmek olacak. İnanıyorum ki, 20'ye yakın atletimiz Olimpiyat vizesi alacak" dedi.

Eski Spor Genel Müdürü ve Kastamonu Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in davetlisi olarak Erzurum'a geldiklerini belirterek, "Feridun Fazıl Özsoy da bu şehirdeki dostlarımızdan birisi kendisini DAGC'de ziyaret ederek hasret giderdik. 2021 UNIVERSIADE döneminde burada çok güzel günler geçirdik. Şimdi de Erzurum'da tesisleri gezerek o günleri yad ettik" diye konuştu.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy da, Akgül ve Çintimar'ın ziyaretlerinden bir hayli memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan atletizm yarışlarına katılan sporculara ve ülkelere başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

Akgül ve Çintimar'dan DAGC'ye ziyaret
Akgül ve Çintimar'dan DAGC'ye ziyaret

Türkiye Atletizm Federasyonu, Fatih Çintimar, Doğu Anadolu, Yunus Akgül, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Akgül ve Çintimar'dan DAGC'ye ziyaret - Son Dakika


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