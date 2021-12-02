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Akhisar-Alanyurt arası bağlantı yolu hizmete girdi - Son Dakika

Akhisar-Alanyurt arası bağlantı yolu hizmete girdi

02.12.2021 15:55
Akhisar-Alanyurt arası bağlantı yolu hizmete girdi

İnegöl Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Akhisar ile Alanyurt'u birbirine bağlayan 3 km'lik bağlantı yolu hizmete girdi. 8 km'lik normal güzergahı 3 km'ye düşüren yol için bugün tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Alper Taban törende yeni bağlantı yollarının da müjdesini verdi.

İnegöl Belediyesi'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Akhisar-Alanyurt arası bağlantı yolu tamamlandı. Akhisar ve Baykoca bölgesini Alanyurt ile bağlayan, aynı zamanda bu bölgelerin 2. OSB hattı ile alternatif bağlantısını sağlayan yol, yeni bir servis güzergahı da oluşturdu. Normal güzergahta 8 km olan mesafe yeni bağlantı yoluyla 3 km'ye düşerken, böylece şehir içi trafik yoğunluğunda azalma, zaman ve yakıttan da yüzde 65 oranında tasarruf sağlanması hedefleniyor.

2 KM BAĞLANTI YOLU

Bisiklet ve yaya yolları dahil 15 metre genişliğinde ve 2 km uzunluğunda yapılan yol, kalburt deresi üzerinde 12 metre genişliğinde 32 metre açıklığa sahip köprü ile tamamlanıyor. Gidiş-geliş güzergahlarda toplamda 3,5 km bisiklet yolunu da içerisinde barındıran yol için bugün 12.00'da açılış töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

ŞEHRİMİZ HIZLA BÜYÜYOR

Törenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl adına önemli ve güzel bir açılış gerçekleştirildiğini söyledi. Şehrin çok hızlı bir büyüme trendi içerisinde olduğuna vurgu yapan Alper Taban, şöyle devam etti: "Şu anda Akhisar bölgemizdeyiz, hemen yanımızda Alanyurt, Yeni İnegöl Bölgesi, şehrin güneyinde eski yerleşim bölgesi… Her alanda hızlı bir büyüme var. Konut anlamında, ticaret ve sanayi alanları anlamında hızlı bir büyüme gerçekleşiyor. Bu aslında İnegöl'ün bereketi. Bu gelişimle beraber ihtiyaçların da peşi sıra geldiğini görebiliyoruz. Araç yoğunluğu artıyor, yol lazım, otopark lazım, sağlık tesisleri, okullar lazım. Bunlar da gerek belediyemizin yapması gereken alanlar bizler gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse de Bakanlıklarımız nezdinde bir bir gideriliyor."

YENİ BAĞLANTI YOLLARI AÇILACAK

"Akhisar bölgemizi özellikle ana yol üzerinden gelip ulaştığımız bir bölge olarak düşünebiliriz. Tabi son dönemde yaptığımız Yenice Köprülü Kavşağı üzerinden de daha güvenli ve konforlu bir yol aksı sağlanmış oldu. Ancak burada hem yolu kısaltmak hem de daha güvenli ve bir iç yol olarak kullanabilmek anlamında içerisinde bisiklet yollarını da bulunduran 15 metrelik bir yol oluşturduk. Vatandaşlarımız bazen soruyor bu yol neden bu şekilde kıvrımlı gidiyor, düz bir çizgi şeklinde yapılmadı diyor. Burada verimli araziler içerisindeyiz. Mevcut işlenmiş yolları uyguluyoruz. Buraları iç yol olarak kabul etmek lazım. Karayolu gibi geniş geniş yollar değil mevcudunda var olan yolları biz aynı şekilde uygulamış oluyoruz. Bunları ne kadar fazlalaştırabilirsek o kadar alternatifli hale dönüştürmüş olacağız. Yine Mesudiye aksından Alanyurt'a bir bağlantı yolu atmıştık. Burada da Alanyurt ile Akhisar arasını bağlamış olduk. Alanyurt'un kendi içerisinde de yine Esenyurt kavşağına bağlayacağımız bir yolu arkadaşlarımız kamulaştırma noktasında çalışmalarını yürütüyorlar."

8 KM, YENİ YOL İLE 3 KM'YE DÜŞÜYOR

"Bu çalışmayla aslında 3 mahallemizi 2. OSB'ye bağlayarak alternatif bir güzergahı da oluşturmuş oluyoruz. 8 km'lik mesafe yeni yol ile birlikte 3 kilometreye kadar düşürülmüş oluyor. Trafik yoğunluğunda bir azalma, yakıt tasarrufu anlamında da ciddi bir fark oluşacağını düşünüyorum. Bu çalışma toplamda 5 milyon 500 bin TL maliyete sahip. Ancak burada işin maliyetinden ziyade faydasına bakıyoruz."

YOLUN İKİ YAKASI 32 METRE KÖPRÜ İLE BAĞLANDI

"Yolun tamamlanmasında dere bağlantısı noktasında bir köprü ihtiyacı oluşmuştu. Bu köprüyü de tamamlayarak çalışmayı nihayete erdirmiş olduk. İnşallah daha iyi ve güzellerini de şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz."

NEDEN BETON YOL İLE KAPLANIYOR?

"Zaman zaman bu yollarda sıcak asfalt neden kaplanmıyor şeklinde sorular geliyor. Henüz o bölgelerde daha yapılacak çalışma varsa, biz ilk kaplamayı sıcak asfalt olarak tercih etmiyoruz. Bu yolların oturma süreleri değişkenlik arz edebiliyor, çökmeler yaşanabiliyor. Bu yaptığımız SSB uygulamaları asfalta göre yarı yarıya. Dolayısıyla bizim burada birkaç yıl sonra atacağımız ince bir kaplamayla ilk etapta atacağımız asfaltın altında maliyetle çalışmayı tamamlamış oluyoruz. Yol kaplaması hiç olmamaktansa yerli ve milli beton yolları uygulamış oluyoruz. Mutlaka beton yolda asfalt yolun kalitesi yakalanamıyor. Çünkü asfalt yolun elastik özelliği beton yolda yakalanamıyor. Bu durum asfaltın konforunu arttırıyor. Bunun farkındayız."

MESUDİYE VE SANAYİ ARASI YENİ YOL YAPILACAK

"Ahmet Türkel Çevre Yolunun sonlandığı Bursa- Ankara karayolu noktasından karşıya Mesudiye bölgesine bir ara bağlantı yolu planlıyoruz. Bunu da sanayi esnafımızın sabah işe gelirken ve akşam işten ayrılırken hiç şehir içine karışmadan bu bağlantılarla yolu tamamlaması için hayata geçireceğiz."

Başkan Alper Taban'ın ardından Kaymakam Eren Arslan kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. "Hakikaten gün geçmiyor ki İnegöl'ümüzde bir yeni açılışın, bir vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz yeni bir yatırımın açılış programında bulunuyoruz" sözleriyle konuşmasına başlayan Arslan, "Çok mutluluk verici bir şey. Bu da İnegöl'ümüzün potansiyelini, gelişme trendini görüyor. Tabi ki İnegöl geliştikçe büyüdükçe ihtiyaçlarda hem altyapı anlamında hem de diğer ihtiyaçlar anlamında her gün artmakta. Bu anlamda bizde yerel yönetimler üzerimize düşen vazifeyi daha iyi yapmak için gece gündüz el birliği içerisinde gayret gösteriyoruz. Sayın başkanımız bu yolla ilgili teknik bilgileri paylaştı. Tekrar etmek istemiyorum. Sadece hayırlı olsun diyorum. Sağlıklı günlerde güzel günlerde kullanalım diyorum. Bu güzel yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile yolun açılışı gerçekleştirildi. Ardından yolda inceleme yapan protokol üyeleri, bisikletle Akhisar'dan Alanyurt bölgesine geçerek bisiklet yolunu da test etti.

İnegöl Belediyesi, Bisiklet, Akhisar, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Akhisar-Alanyurt arası bağlantı yolu hizmete girdi - Son Dakika


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