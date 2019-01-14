Son Dakika Haberleri: Akhisar Barınağı Öğrencileri Ağırladı

Akhisar Barınağı Öğrencileri Ağırladı

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Geçici Hayvan Bakım Evi, Bahçeşehir Koleji öğrencilerini ağırladı.

Akhisar Barınağı Öğrencileri Ağırladı, System.String[]

Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Sezgin Gazi, öğrencilere hayvan sahiplendirme ve bakımı konusunda bilgiler verdi.

Akhisar Bahçeşehir Koleji 9. ve 10. sınıf öğrencileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Geçici Hayvan Bakım Evi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Sezgin Gazi ve Veteriner Ekrem Kahraman da hazır bulundu. Barınaktaki hayvanlarla yakından ilgilenen ve onları elleriyle besleyen öğrenciler, barınağın modernizasyonu nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Ziyaret sırasında öğrencilere, hayvan bakım evine getirilen sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:06 Kaynak: Bültenler

Manisa, Akhisar, Güncel
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