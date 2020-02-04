Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu: "Can ve mal kaybı yok" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu: 'Can ve mal kaybı yok' - Son Dakika

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu: "Can ve mal kaybı yok"

33 dakika önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, evlere girmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlar için belediye tesislerinin açık olduğunu söyledi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu:

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, evlere girmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlar için belediye tesislerinin açık olduğunu söyledi.


Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bugün akşam 19.47'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki ve 20.55'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki iki depremle ilgili son durumu açıkladı.


Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Dutlulu, "Akhisarımızda 19.47'de yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.55'te 4.8 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldık. Öncelikle edindiğimiz ilk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını halkımızın bilgisine sunarım. Tüm halkımıza geçmiş olsun. Bu depremlerin son olmasını diliyoruz. Evlerine gitmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlarımız için belediyemizin tüm tesislerini halkımıza açıyoruz. Akhisar Belediyesi Hizmet Binası, Gölet Düğün Salonu, Efendi Düğün Salonu, Belediye Meclis Salonu, İlhan Ayverdi Halk Konağı ile Acil Toplanma Alanlarımız Eski Stadyum, Gölet Konser Alanı, Necdi Şentürk Parkı açıktır. İhtiyaç olmamasını dilerim. Hepimize bir kez daha geçmiş olsun" dedi. - MANİSA

Besim Dutlulu, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:42 Kaynak: İHA
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