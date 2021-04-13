Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan Ramazan ayı mesajı - Son Dakika

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu Ramazan ayı dolayısıyla yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Yardımlaşma ve paylaşma duygusunun yoğun olarak yaşandığı mübarek Ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz.

Her ne kadar koronavirüs salgını dolayısıyla Ramazan ayını buruk karşılasak da evlerimizde, ailelerimizle geçireceğimiz güzel vakitlerle bunu telafi edeceğiz.

Tüm dünyayı saran pandemiye karşı şehrimizdeki her ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yardım elimizi uzattık ve bu mübarek ramazan ayında da uzatmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik duygularımızın yükseldiği bu dönemde paylaşma ve dayanışma konusundaki hassasiyetimiz de aynı şekilde artmakta. Bu yıl mübarek Ramazan ayında, belki büyük iftar sofralarında hep birlikte olamayacağız; ama dayanışmanın gücü ile hemşehrilerimiz ile aramızdaki bağımızı güçlü tutmaya devam edeceğiz.

Tüm iyi dileklerim ile hemşehrilerimi en içten duygularımla selamlıyor, mübarek Ramazan ayının Akhisar'ımıza, ülkemize ve dünyaya her şeyden önce sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini; hayırlara vesile olmasını diliyorum."