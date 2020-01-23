Akhisar Belediye Başkanı Dutlu: "Akhisar'da vatandaşlarımızın huzursuzluğu dışında korkulacak bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akhisar Belediye Başkanı Dutlu: 'Akhisar'da vatandaşlarımızın huzursuzluğu dışında korkulacak bir... - Son Dakika

Akhisar Belediye Başkanı Dutlu: "Akhisar'da vatandaşlarımızın huzursuzluğu dışında korkulacak bir...

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede vatandaşların kaygılı bekleyişi sürerken bölgede 35 artçı sarsıntı kaydedildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede vatandaşların kaygılı bekleyişi sürerken bölgede 35 artçı sarsıntı kaydedildi.

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinden yaptığı derlemeye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,6 ve üzeri olan toplam 35 artçı deprem yaşandı.

Bölgede 23.17'de meydana gelen en son artçı depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak kaydedildi.

Artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen ilçe sakinleri, park ve sokaklarda kaygılı bekleyişlerini sürdürüyor.

Herhangi bir hasarın kaydedilmediği ilçe merkezinde deprem sonrası trafik yoğunluğu yaşanırken bazı vatandaşların da çadır kurmaya başladığı ve ateş yakarak ısınmaya çalıştığı gözleniyor.

AFAD ekiplerinin ilçeye bağlı mahallelerdeki çalışması devam ederken şu ana kadar can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi ulaşmadığı belirtildi.

Akhisar Belediye Başkanı Dutlu: Akhisar'da vatandaşlarımızın huzursuzluğu dışında korkulacak bir...

Akhisar, Deprem, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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