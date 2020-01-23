Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: "Depremde 4 hafif yaralı var, ayakta tedavi edildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: 'Depremde 4 hafif yaralı var, ayakta tedavi edildi' - Son Dakika

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: "Depremde 4 hafif yaralı var, ayakta tedavi edildi"

6 saat önce

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, merkez üssü Musalar köyü olan 5,4 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu:

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, merkez üssü Musalar köyü olan 5,4 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Dutlulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyleri gezdiklerini ve herhangi ciddi bir sıkıntı görmediklerini söyledi.

Bazı binalarda ufak tefek çatlaklar ve yıkılan birkaç duvar olduğunu belirten Dutlulu, "Şu an sıkıntımız şu, insanlar panik halinde ve dışarıdalar. Çadır temin edilecek, valiliğimizle görüştük. Hastanemizle görüştük, korkulacak bir şey yok. 4 yaralımız var, bir tanesi panik atak, 3 tanesi de basit yaralı, hepsi ayakta tedavi edildi. Akhisar'da şu anda vatandaşımızın huzursuzluğu dışında korkulacak bir durum yok." diye konuştu.

Kriz masası kuruldu

Akhisar Öğretmen Evi'nde bir kriz masası oluşturduklarını aktaran Dutlulu, Vali Ahmet Deniz ve AFAD yetkililerinin bu merkezden çalışmaları koordine edeceğini ifade ederek, "Belediyemizin salonunu da açtık. Huzursuz olan vatandaşlarımız oraya gelebilir. Aynı zamanda stadımız da açık, orada da ışıkları açtık. Oraya da gelebilirler." dedi.

Bu arada, korktukları için evlerinden ayrılan bazı ilçe sakinleri, belediye meclis salonuna sığındı.

Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:26 Kaynak: AA
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