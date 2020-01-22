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Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de...
6 saat önce
Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:46 Kaynak: AA
Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz"
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