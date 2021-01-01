Akhisar Belediye Basket evinde Samsunspor'a takıldı - Son Dakika

Akhisar Belediye Basket evinde Samsunspor'a takıldı

01.01.2021 21:48
Akhisar Belediye Basket evinde Samsunspor'a takıldı, System.String[]

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele veren lider Akhisar Belediye Basket takımı, konuk ettiği Samsunspor'a son saniyede yediği üçlük ile karşılaşmadan 88-90 mağlup ayrılarak 7 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele veren lider Akhisar Belediye Basket takımı, konuk ettiği Samsunspor'a son saniyede yediği üçlük ile karşılaşmadan 88-90 mağlup ayrılarak 7 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

13. hafta açılış maçında Akhisar Belediye Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayan müsabakaya Akhisar Belediye Basket takımı Franklin-Deniz-İlker-Fatih-Berkay beşlisi ile başlarken Samsunspor ise Can-Dukes-Fatih-Soares- Uğur Can beşlisi ile maça başladı.

Her iki takım da ilk dakikalarda skor bulmakta zorlanırken ilk periyot 24-27 Samsunspor önde kapattı. İkinci çeyrekte ev sahibi Akhisar karşılaşmaya hızlı başlasa da Samsunspor maçı bırakmadı ve konuk ekip devre arasına 46-50 önde girdi. Üçüncü çeyrekte 57-62 Samsunspor'un üstünlüğü ile geçilirken, çekişmeli maçın son 16 saniyesine 88-88 skorla girildi. Son hücumda Samsunspor turnikeyle öne geçti ve karşılaşmayı 88-90 kazandı.

(İHA)

Akhisar Belediye Basket evinde Samsunspor'a takıldı
Akhisar Belediye Basket evinde Samsunspor'a takıldı
Akhisar Belediye Basket evinde Samsunspor'a takıldı
Akhisar Belediye Basket evinde Samsunspor'a takıldı
Akhisar Belediye Basket evinde Samsunspor'a takıldı
Akhisar Belediye Basket evinde Samsunspor'a takıldı

Samsunspor, basketbol, Türkiye, Akhisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akhisar Belediye Basket evinde Samsunspor'a takıldı - Son Dakika Spor


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