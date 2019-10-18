Akhisar Belediye Basketbol takımı evinde moral arıyor

Türkiye Basketbol 1. Liginin ilk haftasında deplasmanda aldığı mağlubiyetle lige kötü bir başlangıç yapan Akhisar Belediye Basketbol takımı ligin ikinci haftasında kendi evinde ağırlayacağı Konyaspor karşılaşmasında moral arayacak.



Baş antrenör Özhan Çıvgın önderliğinde, Akhisar Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda çalışmalarını tam kadro sürdüren yeşil-siyahlılar konuk edeceği Konyaspor maçında taraftarının önünde galip gelmek istiyor. 19 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak karşılaşmaya Akhisarlıları davet eden Akhisar Belediye Basketbol Kulübü Başkanı Alper Ayan, "Önemli bir maça çıkacağız. Son çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İyi oyun sergileyip ligde mağlubiyetle de başlasak takımımızda moraller çok yüksek. Tüm taraftarımızı takımımızın arkasında destek vermek için salona bekliyoruz" dedi.



Yeni bir heyecan ile sezona başladıklarını ifade eden Başkan Ayan, "Oyuncularımızın çalışma isteği ve arzusundan son derece memnunum. Yabancı oyuncularımızda takıma uyum sağladı. Adaptasyon sürecini geride bıraktık, artık evimizdeki ilk maçta tek eksiğimiz taraftarımız. Onların da yanımızda olması ile Konyaspor maçını galibiyetle geçmek istiyoruz" dedi.



19 Ekim Cumartesi Günü saat 17.00'da başlayacak olan karşılaşmada baş hakem Tekin Özübir, yardımcı hakemler ise Erhan Gürsel ve Ahmet Taner İbin olarak açıklandı. - MANİSA