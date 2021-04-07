Akhisar Belediye Meclis Toplantısı ilk kez Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı - Son Dakika

Akhisar Belediyesi Meclis Başkanvekili Şerif Şen başkanlığında Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan Nisan ayı meclis toplantısında 21 gündem maddesi ve 3 önerge yer aldı.

Uzun yıllardır şehir merkezinde atıl vaziyette bekleyen eski belediye hizmet binasının Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile kültür ve sanat merkezi olarak şehre kazandırıldığı için teşekkürlerini ileten Meclis Başkanvekili Şerif Şen, emeği geçen herkesi tebrik etti.

Daha sonra 2020 yılı faaliyet raporunun okunması ile başlayan meclis toplantısında denetim komisyonunun hazırladığı raporun okunması ve görüşülmesi ile devam edildi.

Akhisar Belediyesi tarafından yapılacak olan Kapalı Spor Salonu ve ikinci Güneş Enerji Santrali yapımı için ek bütçe talebi Plan Bütçe Komisyonu kararıyla meclise sunuldu. Mecliste söz alan Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, "Güneş Enerji Santrali'nin yasal prosedürü tamamlanmak üzere. Kapalı Spor Salonu ile ilgili de proje ihalesini yaptık; ihaleyi alan firma da ihale dosyası ile birlikte hazırlayarak bir hafta içerisinde projeyi teslim edecek. Onun akabinde de kapalı spor salonunun da yapım ihalesine çıkılacak" diyerek meclis üyelerini ve vatandaşları bilgilendirdi.

9 adet ihtisas komisyonuna 5'er adet üye seçimi yapılırken encümen üyeliklerine ise Ruhan Tatlıdil, Ensar Muştu ve Nurullah Zağlı, meclis katipliğine Ruhan Tatlıdil ve Emre Ursavaş seçildi. Meclis Başkan vekilliğine ise Secaattin Önlü seçildi.

Meclise sunulan Makedonya'nın Konçe şehri ile kardeş şehir protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 6 Mayıs Salı günü saat 16.00'da yapılmasının kararlaştırılması ardından meclis sona erdi.