Akhisar Belediye Meclisi şehitleri andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akhisar Belediye Meclisi şehitleri andı - Son Dakika

Akhisar Belediye Meclisi şehitleri andı

6 saat önce

Akhisar Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısında Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırıda şehit düşen 33 Türk askeri dualarla anıldı.

Akhisar Belediye Meclisi şehitleri andı, System.String[]

Akhisar Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısında Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırıda şehit düşen 33 Türk askeri dualarla anıldı.


Akhisar Belediyesi Meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında Akhisar Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti grup üyelerinin katılımı ile saat 16.00'da gerçekleşen 14 gündem maddesinin bulunduğu meclis Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Katip üye CHP Meclis Üyesi Ozan Kıvrak'ın yurtdışında olması nedeniyle katılamadığı meclis toplantısında yedek katip üye İYİ Parti Meclis Üyesi İbrahim Emre Ursavaş görevlendirildi.


2020 yılın kötü haberler ve olaylar ile başladığını ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Suriye'de şehit düşen Türk askerlerini andı. Başkan Besim Dutlulu, "Suriye'de kaybettiğimiz tüm askerlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin ailelerine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Siyasetten bağımsız olarak şunları söylemek istiyorum. Burada ölen çocuklar, zenginlerin, politikacıların bu ülkedeki mal ve mülk sahibi insanların çocukları değil; hepinizin televizyonlardan ve haberlerden gördüğü gibi fakir fukaranın, işçinin ve emekçinin çocukları. Önümüzdeki günlerde daha acı haberler almamamız tek temennimiz. Tüm Akhisarlıları da bu akşam saat 20.00'de Belediyemizin düzenlediği şehitlerimize saygı ve anma yürüyüşüne davet ediyoruz. Sessiz bir yürüyüş olacak, Türk bayraklarımız olacak, herhangi bir siyasi amacımız yok tek amacımız orada ölen kardeşlerimizi ve çocuklarımızı anmak. Siyasi partilerden bağımsız olacak bu yürüyüşe tüm Akhisarlıları da davet ediyorum" dedi.


Şehitlerinin anılmasının ardından gündem maddelerine geçilirken, gündem maddeleri oylamaya sunuldu.


Meclis toplantısının 7 Nisan 2020 Salı günü saat 16.00'da yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Akhisar, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:34 Kaynak: İHA
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