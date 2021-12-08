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Akhisar Belediyesi 2021 yılının son meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Akhisar Belediyesi 2021 yılının son meclis toplantısı yapıldı

08.12.2021 08:20
Akhisar Belediyesi 2021 yılının son meclis toplantısı yapıldı

Akhisar Belediyesi 2021 yılı Aralık ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun başkanlığında gerçekleşti.

10 gündem maddesinin bulunduğu meclis toplantısında 2 ek gündem maddesi ve 3 önerge yer aldı.

Meclis kararları öncesi Belediye Başkanı Besim Dutlulu, meclis üyelerine yeni yıl hediyesi olarak "Nutuk" kitabı hediye etti. Meclis öncesi Akhisar Belediyesi'nin yaptığı çalışma ve faaliyetlerin son durumları hakkında bilgiler verilen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, süte yüzde 46 zam yapılmasına rağmen Akhisar'daki çocuklara ücretsiz süt vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Birinci gündem maddesinde meclis toplantı tarihi ve tatil ayının belirlenmesi konusu yer aldı. Meclis tarafından oy birliği ile alınan karar doğrultusunda 2022 yılında yapılacak meclis toplantılarının her ayın ilk Salı günü saat 16.00'da yapılması kararlaştırıldı.

Geçici İşçi Vizesi konulu ikinci gündem maddesi gereğince 2022 yılı içerisinde 6 ay süreli geçici iş pozisyonunda kanunda belirtilen mevsimlik işçi çalıştırılması hususu meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Üçüncü gündem maddesinde 2021 yılı gider bütçesinde yeterli olan tertiplerden yetersiz olan tertiplere ödenek aktarılması oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesinde ise Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Müteşebbis Heyeti toplantısında alınan karar doğrultusunda Atık Su Arıtma Tesisi ve Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amacıyla yapılan taleplerin uygun olup olmadığı meclise sunuldu ve karar oy birliği ile karar verildi.

Beşinci gündem maddesinde yer alan İmar komisyonu raporunda oy birliği ile kabul edilen Atatürk Mahallesi 704 ada ve 432 parselin takas edilmesi mecliste oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Manisa Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yer tahsisinin bulunduğu altıncı gündem maddesinde, Yaykın Mahallesinde bulunan ilgili parselin hazineye devredilmesi meclise sunuldu ve oy birliği ile ara komisyona havalesi kabul edildi. Mecliste verilen 10 dakikalık ara komisyon arası sonrasında komisyondan gelen tahsis oy birliği ile kabul edildi.

Yedinci gündem maddesinde Akhisar Ticaret Odası İlkokulu'nda görev yapan ve 1 Ekim 2020 tarihinde vefat eden öğretmen Gamze Enginer'in isminin Hürriyet Mahallesi 411 sokakta bulunan parka verilmesi meclis tarafından oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARININ İSMİ YAŞATILACAK

Gündemin sekizinci maddesinde Beyoba Mahallesinde belediye başkanlığı yapmış merhum Cemal Gündüz, Kemal Güral ve Mehmet Ünlü'nün isimlerinin yine mahallede bulunan parklara verilmesi Kanun ve Nizam Komisyonu'nun oy birliği ile kabul edilirken, komisyondan geldiği gibi meclis tarafından da oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından verilen önerge ile Hürriyet Mahallesinde bulunan Cuma Pazarına eski Belediye Başkanlarından Salih Hızlı'nın isminin verilmesi meclise sunuldu ve oy birliği ile komisyona havalesi kabul edildi. Yine Belediye Başkanı Besim Dutlulu imzalı önergesi ile Şehit Polis Memuru Mustafa Çiğdem'in yeni yapılan bir parka isminin verilmesi oy birliği ile komisyona havalesi kabul edildi. İYİ Partili meclis üyesi Nurullah Zağlı imzalı önerge ile de engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve daha hızlı çözüme ulaştırmak için Engelsiz İletişim Masası kurulması meclise sunuldu ve oy birliği ile komisyona havalesi kabul edildi.

9.gündem maddesinde Kanun Nizam ile Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen içkili yer bölgesi tespit kararı 24 kabul 7 red oyu aldı ve oy çokluğu ile kabul edildi.

AKHİSAR, MODERN BİR PARKA DAHA KAVUŞACAK

Yine ek gündem maddesinde yer alan Hürriyet Mahallesi 2070 ve 2066 paftaları arasında kalan 2106 metrekarelik yeşil alanda Akhisar Belediyesi'nin yapmayı planladığı su parkı, yapay gölet, kafeterya müştemilat ve eklentilerinin 5393 sayılı belediye kanunun 15. ve 18. maddelerine göre yap-işlet-devret modeli ile ihale edilmesi hakkında belediye encümenine yetki verilmesi konusunda meclisçe kararı alınması için gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesi imar evraklarının ardından meclis sona erdi.

Akhisar Belediyesi 2021 yılının son meclis toplantısı yapıldı

Besim Dutlulu, Yeni Yıl, Hürriyet, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi 2021 yılının son meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akhisar Belediyesi 2021 yılının son meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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