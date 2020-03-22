Akhisar Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yapıyor - Son Dakika
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Akhisar Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yapıyor

6 saat önce

Ülke genelinde uygulanan korona virüs önlemleri nedeniyle son çıkan genelge kapsamında dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını Akhisar Belediyesi karşılıyor.

Akhisar Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yapıyor, System.String[]

Ülke genelinde uygulanan korona virüs önlemleri nedeniyle son çıkan genelge kapsamında dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını Akhisar Belediyesi karşılıyor.


Akhisar'da 112, 155, 156 ve 444 11 45 numaralı telefonları arayarak ihtiyaçlarını belirten 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetimindeki Çözüm Merkezi'ne ulaşıyor ve buraya gelen ihtiyaçları Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler gideriyor. Çağrı merkezine gelen aramayı yanıtlayan ekipler, 65 yaş üstü vatandaşlardan gelen talebi gezici ekiplere aktarıyor. Bu aktarım sonrası sahada hazır halde bulunan ekipler, vatandaşın evine ziyaret gerçekleştiriyor. Belediye ekiplerinin yanlarında bulunan dekontlara ihtiyaç listesinin yazılmasından sonra alışveriş süreci başlıyor. Yapılan alışveriş sonrası teslimat tamamlanıyor ve ekipler gerekli uyarılarda bulunarak Akhisar Belediyesinin Sağlık Bakanlığı bilgilerinden faydalanarak yaptığı korona virüs korunma kataloğunu ücretsiz olarak yaşlı vatandaşlara veriyor.


Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışma başlattık. Bizi arayan vatandaşlarımızın evine giderek siparişlerini alıyoruz. İstedikleri marketten siparişleri alıp kendilerine teslim ediyoruz. Biz Akhisar Belediyesi olarak elimizden gelen her imkanı seferber etmiş durumdayız. Lütfen vatandaşlarımız da evde kalmaya özen göstersinler ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Bu salgını hep birlikte mücadele ederek yeneceğiz" dedi. - MANİSA

Halkla İlişkiler, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:31 Kaynak: İHA

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