Akhisar Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşların yardımına koşuyor - Son Dakika

Akhisar Belediyesi, evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için kurduğu özel ekipler ile hizmet etmeye devam ediyor.



Akhisar Belediyesi, ilçede ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçti. Onların gün boyunca gıda ve hijyen malzemesi gibi temel ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine kadar götürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalar Akhisar Belediyesinin duyarlı davranışından dolayı memnun olduklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.



Özellikle böyle dönemlerde yardımlaşma ve dayanışmanın önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için özverili bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Akhisar genelinde dezenfekte çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü de kaydeden Başkan Dutlulu, "Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, şehrimizde dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bunun yanı sıra evlerinden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek için oluşturduğumuz özel ekipler ile çok hızlı bir şekilde onlara hizmet etmeye devam ediyoruz. Belediyemizi arayarak talepte bulunan vatandaşlarımızın sadece ihtiyaçlarını gidermiyor, sağlık durumlarını sorarak onlarla sohbet ediyoruz. Belediyemiz tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürlerinden veriyoruz. Onlar evlerinde kaldığı sürece biz onlara hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA