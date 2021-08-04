Akhisar Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Akhisar Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Meclis gündem maddeleri öncesi Belediye Başkanı Besim Dutlulu gündeme dair yaptığı açıklamalarda ilk olarak geçtiğimiz günlerde Antalya ve Kahramanmaraş'ta yaşanan kadın cinayetlerine değinerek haberleri çok üzücü bir şekilde aldıklarını ve kadınların korunması konusunda ciddi bir şeylerin yapılması konusunda zamanın geldiğini ve geçtiğini kaydederek İstanbul Sözleşmesi'nin bunun için önemli olduğunu vurguladı.

Ülkenin diğer birinci gündem maddesi ormanların çayır çayır yandığına değinen Başkan Besim Dutlulu eğer sorumlusu varsa mutlaka yakalamasını beklediklerini ancak burada küresel ısınmanın da yangının başlamasında çok ciddi bir payı olduğuna değinerek artık önlem almanın zamanı geldiğini sadece ülke değil dünya olarak bundan etkilenildiğini ifade etti. Ormanları koruyamadığımız gibi çıkan yangınları da söndürülemediğini ifade eden Başkan Dutlulu, çok ciddi anlamda büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bu anlamda Akhisar Belediyesi olarak yangın noktalarına destek sağladıklarını ifade etti.

Bu kadar üzücü olayların arasında olimpiyatlardan iyi haber aldıklarını ifade eden Başkan Besim Dutlulu, günlerdir yüzümüzü güldüren tek olayın olimpiyatlardan geldiğini ifade ederek tüm sporcular ile gurur duyduğunu belirtti.

7 gündem maddesinin bulunduğu Ağustos ayı olağan meclis toplantısı gündem maddelerine ek olarak gündem dışı madde eklenmesi meclise sunuldu. Akhisar Belediyesi'ne ait düğün salonlarını kullanmak isteyen Şehit ve Gazilerin birinci derece yakınlarına ücretsiz tahsis edilmesi meclis gündem maddelerine ek olarak alınması meclise sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem dışı olarak Tunceli İlinin Pertek ilçesi ile kardeş şehir olunması meclis gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi ve gündem maddeleri arasında yer aldı.

Diğer gündem dışı olarak sokak numarası olmayan sokakların başvurularının komisyonca görüşülerek meclise sunulması ek gündem olarak alınması oy birliği ile kabul edildi. Önergelerin ardından meclis gündem maddelerine geçildi.

Pazarcı esnafından yıl sonuna kadar işgaliye alınmaması oy birliği ile kabul edildi

Gündemin birinci maddesinde yer alan Akhisar Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odasının Aralık ayı sonuna kadar Pazar yeri esnaflarından işgaliye alınmaması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun kararı oy birliği ile kabul edilerek pazarcı esnafından işgaliye alınmaması oy birliği ile kabul edildi.

İkinci GES projesi kredisi onaylandı

İkinci gündem maddesinde Hanpaşa Mahallesinde yapılacak olan ikinci Güneş Enerji Santrale (GES) için kredi alınması konusunda Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Kredini çıktığını ve ihale yapılacağına dikkat çeken Başkan Besim Dutlulu, bu gündemin tamamen iller bankasının isteği üzerine alındığını ifade ederek iller bankasından kredinin onaylandığını ihale sürecinin başlanacağını ve yıl sonuna kadar yetiştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Üçüncü gündem maddesinde ise Akhisar Belediyesi iştiraki olan Akhisar Çağlak İnşaat A.Ş.'nin yeni kurulacak olan Anonim Şirketi ile ortak olunması İmar, Plan Bütçe ve Kanun Nizam Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi. Dördüncü gündem maddesinde Hacıishak Mahallesi'nde ve beşinci gündem maddesinde Beyoba Mahallesi'nde yer alan arazi takası için Plan Bütçe ve İmar Komisyonu kararları oy birliği kabul edildi. Altıncı gündem maddesinde ise Yaykın Mahallesi'nde bulunan Akhisar Belediyesi'ne ait parselin İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'na tahsisi ile ilgili Plan Bütçe ve İmar Komisyonu kararı oy birliği ile kabul edildi.

Şehit ve Gazilerin birinci derece yakınlarına düğün salonları ücretsiz oldu

İmar evrakları ve önergelerin ardından ek gündem maddelerine geçildi. İlk olarak numarası olmayan sokakların komisyonda kararı alınarak meclise sunulması maddesi oy birliği ile kabul edildi. İkinci ek madde de yer alan Tunceli İlinin Pertek ilçesi ile kardeş şehir olunması Kanun Nizam Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi. Üçüncü ek madde de yer alan Şehit ve Gazilerin birinci derece yakınlarına düğün salonlarının ücretsiz tahsis edilmesi maddesi için ara komisyonda görüşülmesi için meclise 5 dakika ara verildi. Aranın ardından komisyon kararı ile düğün salonlarının Şehit ve Gazilerin birinci derece yakınlarına düğün salonlarının ücretsiz tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi.