Akhisar Belediyesi artık e-Devlet'te! - Son Dakika

Resmi web sitesi www.akhisar.bel.tr üzerinden elektronik belediyecilik hizmeti veren Akhisar Belediyesi, artık bu hizmetleri tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan güvenli ve etkin bir şekilde erişimi sağlayan 'e-devlet' üzerinden de sunmaya başladı.

Akhisar Belediyesi, yeni nesil belediyecilik anlayışı kapsamında hizmetlerin; yerinde, hızlı, isabetli, etkili ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için ardı ardına yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.İnsan odaklı dijital hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediyesi, internet ortamında tüm kamu hizmetlerinin güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlayan 'e-devlet' platformunda yerini aldı.

Vatandaşlar, artık Akhisar Belediyesi'ne gitmeden dijital ortamda beyan bilgilerini sorgulama, sicil bilgilerini sorgulama, tahakkuk ve tahsilat bilgileri sorgulama, arsa metrekare birim değeri sorgulama ve benzeri gibi işlemlerini yapabilecekler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "İçerisinde bulunduğumuz dijital çağda, halkımızın belediye hizmetlerine hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmesi için e-Devlet sistemine geçiş yaptık. Yeni nesil belediyecilik anlayışımız ile dijital olarak kurumsallaşıp, vatandaşlarımızın işlerini daha da kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Şehrimize ve hemşerilerimize layık oldukları hizmetleri sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.