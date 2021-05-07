Akhisar Belediyesi Aşevi'nden bağış çağrısı - Son Dakika

Akhisar Belediyesi Aşevi'nden bağış çağrısı

07.05.2021 17:48
Akhisar Belediyesi Aşevi'nden bağış çağrısı, System.String[]

Akhisar Belediyesi tarafından yaklaşık 1 hafta önce hizmete başlayan aşevi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor.

Akhisar Belediyesi tarafından yaklaşık 1 hafta önce hizmete başlayan aşevi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Akhisar Belediyesi, hayırseverlere destek çağrısında bulunurken her desteğin ihtiyaç sahibi vatandaşların evine sıcak yemek olarak döneceği belirtildi.

Akhisar'da hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, hiç kimse aç kalmasın diye çalışmalarını aralıksız sürdüren Akhisar Belediyesi, kentte yaşayan kimsesiz, yeterli geliri olmayan, 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri için vatandaşlara dayanışma çağrısı yaptı. Akhisar Belediyesi aşevine bağışta bulunmak isteyen yardımseverler için açılan banka hesapları sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Akhisar Belediyesinden yapılan açıklamada kurban bağışında bulunmak isteyen Akhisarlıların kurbanlıklarını alıp aşevine teslim edebilecekleri ya da vatandaşlar tarafından kesilen kurbanlıkların kesildikten sonra aşevine ulaştırılabilecekleri belirtildi. Ayrıca aşevine bağışlanan kurbanlıkların kesimi ise Akhisar Belediyesi ekipleri tarafından yapılacağı bildirildi.

Öte yandan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayan isteyen vatandaşların, Ramazan paketi için 140 TL'yi Akhisar Belediyesi Bağış Hesabı'na (TR910001200956300007000024) veya iftar desteği için 25 TL'yi Akhisar Belediyesi Aşevi Bağış Hesabına (TR580001200956300007000036) yatırabilecekleri belirtildi.

Öte yandan sıcak yemek talebinden bulunmak isteyen ihtiyaç sahipleri 4441145, 02364135591 numaralı telefonlardan ya da 05394135991 numaralı Whatsapp hattından başvuru yapabilecekler.

Yılın 12 ayı ücretsiz sıcak yemek pişirecek olan Akhisar Belediyesi Aşevi 2 aşçı, 2 gıda teknikeri ve 1 gıda mühendisi korona virüs tedbirleri kapsamında hizmet veriyor. - MANİSA

Akhisar Belediyesi Aşevi'nden bağış çağrısı
Akhisar Belediyesi Aşevi'nden bağış çağrısı
Akhisar Belediyesi Aşevi'nden bağış çağrısı
Akhisar Belediyesi Aşevi'nden bağış çağrısı
Akhisar Belediyesi Aşevi'nden bağış çağrısı

Sosyal Medya, Türk Lirası, Akhisar, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi Aşevi'nden bağış çağrısı - Son Dakika


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