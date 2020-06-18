Akhisar Belediyesi, atıl arazilerini tarımla değerlendirdi - Son Dakika

Akhisar Belediyesi, atıl arazilerini tarımla değerlendirdi

Akhisar Belediyesi, yıllarca atıl olarak bekleyen 250 dönüm arazisine buğday ekerek, hem arazilerini değerlendirdi hem de ülke ekonomisine destek oldu.

Akhisar Belediyesi, atıl arazilerini tarımla değerlendirdi, System.String[]

Akhisar Belediyesi, yıllarca atıl olarak bekleyen 250 dönüm arazisine buğday ekerek, hem arazilerini değerlendirdi hem de ülke ekonomisine destek oldu. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hasadı yapılan buğdaylardan elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını belirtti.


Akhisar Belediyesi, bir yandan korona virüs ile etkin bir şekilde mücadele ederken bir yandan da kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda, belediyeye ait atıl olarak bekleyen 250 dönüm araziye buğday eken Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, bu gün ilk hasadını yaptı.


İhtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak


Kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Dutlulu, atıl arazilerine buğday ekerek değerlendirdiklerini ifade etti. Zeytin üretiminin yanı sıra Akhisar'da buğday üretimine de başladıklarına değinen Başkan Dutlulu, "Şehrimizde tarımsal ve kırsal kalkınma faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Bugün burada belediyemize ait, daha önce boş ve atıl duran tarım arazilerinden birisinin üzerindeyiz. Akhisar Belediyesi olarak yaklaşık 3 bin dönüm zeytinliğimiz var ve bunun 1500 dönümünü kendi imkanlarımızla bakıyor ve ürün elde ediyoruz. Aynı şekilde 250 dönümlük boş ve atıl duran arazilerimize de buğday ektik; bugün de buğday hasadımıza başladık. Bu buğdayları hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız, hem de satarak belediyemize gelir elde edeceğiz. Bu sayede boş ve atıl duran arazilerimizi ekonomiye kazandırarak ülkemizin tarımsal ekonomisine destek olacağız. Belediyemizin atıl kalan bir karış toprağı kalmaması için elimizden geldiğince çalışacağız. Bugün hayırlısıyla hasadımıza başladık; hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edip, buğdaylarımızı ekonomimize kazandıracağız. Mahsullerimiz tüm Akhisar halkına hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MANİSA

Besim Dutlulu, Akhisar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akhisar Belediyesi, atıl arazilerini tarımla değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada         
15:48
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti         
15:42
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı         
15:41
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek         
15:24
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı         
15:22
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında         
15:22
Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı         
15:17
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi         
15:14
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası         
15:12
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı         
14:59
Ahmet Nur Çebi'den Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin         
14:57
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek         
14:56
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi         
14:53
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış         
14:47
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu         
14:28
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı         
14:19
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı         
14:18
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 17:11:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisar Belediyesi, atıl arazilerini tarımla değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]