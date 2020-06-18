Akhisar Belediyesi, atıl arazilerini tarımla değerlendirdi

Akhisar Belediyesi, yıllarca atıl olarak bekleyen 250 dönüm arazisine buğday ekerek, hem arazilerini değerlendirdi hem de ülke ekonomisine destek oldu. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hasadı yapılan buğdaylardan elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını belirtti.



Akhisar Belediyesi, bir yandan korona virüs ile etkin bir şekilde mücadele ederken bir yandan da kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda, belediyeye ait atıl olarak bekleyen 250 dönüm araziye buğday eken Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, bu gün ilk hasadını yaptı.



İhtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak



Kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Dutlulu, atıl arazilerine buğday ekerek değerlendirdiklerini ifade etti. Zeytin üretiminin yanı sıra Akhisar'da buğday üretimine de başladıklarına değinen Başkan Dutlulu, "Şehrimizde tarımsal ve kırsal kalkınma faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Bugün burada belediyemize ait, daha önce boş ve atıl duran tarım arazilerinden birisinin üzerindeyiz. Akhisar Belediyesi olarak yaklaşık 3 bin dönüm zeytinliğimiz var ve bunun 1500 dönümünü kendi imkanlarımızla bakıyor ve ürün elde ediyoruz. Aynı şekilde 250 dönümlük boş ve atıl duran arazilerimize de buğday ektik; bugün de buğday hasadımıza başladık. Bu buğdayları hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız, hem de satarak belediyemize gelir elde edeceğiz. Bu sayede boş ve atıl duran arazilerimizi ekonomiye kazandırarak ülkemizin tarımsal ekonomisine destek olacağız. Belediyemizin atıl kalan bir karış toprağı kalmaması için elimizden geldiğince çalışacağız. Bugün hayırlısıyla hasadımıza başladık; hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edip, buğdaylarımızı ekonomimize kazandıracağız. Mahsullerimiz tüm Akhisar halkına hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MANİSA