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Akhisar Belediyesi Bakkal Kartı ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor - Son Dakika

Akhisar Belediyesi Bakkal Kartı ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

21.12.2021 14:32
Akhisar Belediyesi Bakkal Kartı ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Akhisar Belediyesi, zor günler yaşayan geliri düşük ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığı para yüklü 'Bakkal Kart' hizmeti ile hem vatandaşın hem de küçük esnafın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Türkiye'de ilk kez Akhisar Belediyesi'nde uygulanan projeye hayırsever vatandaşlar da destek olabiliyor.Bu yıl başında hizmete başlayan proje kapsamında her ay bir çok ihtiyaç sahibi, anlaşmalı bakkallara giderek bu hizmeti kullanıyor. Bu sayede küçük esnaf da projeden faydalanıyor.

Akhisar'daki dar gelirli vatandaşların ve küçük esnafın bütçesine destek olmak açısından Bakkal Kart hizmetini önemsediğini dile getiren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Zor günler yaşayan dar gelirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın faydalandığı Bakkal Kart hizmetimizi aylık 100 TL'den 200 TL'ye yükselttik. Her ay 342 ihtiyaç sahibi vatandaşımız Bakkal Kart'ı kullanarak temel ihtiyaçlarını karşılıyor. İçerisinde bulunduğumuz ekonomik açıdan bu zor günlerde hem vatandaşlarımıza hem de esnafımıza destek olabiliyorsak ne mutlu bizlere" dedi.

Akhisar Belediyesi Bakkal Kartı ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Türk Lirası, Türkiye, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi Bakkal Kartı ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor - Son Dakika


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