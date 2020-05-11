Akhisar Belediyesi, berber ve kuaförleri dezenfekte ediyor - Son Dakika

Akhisar Belediyesi, berber ve kuaförleri dezenfekte ediyor

MANİSA - Akhisar Belediyesi, yeniden faaliyete başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Akhisar'daki esnaf odalarına kayıtlı işletmelere ilk olarak hijyen setini hediye eden Akhisar Belediyesi çalışma kapsamında ilçede bulunan iş yerlerini, halk sağlığı için steril hale getiriliyor.

Akhisar Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası ile iş birliği halinde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarında, virüs ve bakterilere karşı etkili, insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı özel solüsyonlarla işlem uygulanıyor. Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini belirten esnaflar ve vatandaşlar, Akhisar Belediyesi'nin halk sağlığına yönelik çalışmaları için teşekkürlerini iletti.

Pandemi sebebiyle ekonomik açıdan olumsuz etkilendiklerini ve bu nedenle Başkan Besim Dutlulu'nun desteğinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Akhisarlı berber ve kuaförler, bu zor günlerde ilk olarak hijyen seti desteği veren, ardından da belirli aralıklarla iş yerlerinin dezenfekte eden Akhisar Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini iletti.