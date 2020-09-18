Akhisar Belediyesi Bisiklet Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı - Son Dakika

Akhisar Belediyesi Bisiklet Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı

Akhisar Belediyesi Bisiklet Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı Akhisar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Bisiklet Trafik Eğitim Parkı" sayesinde, 7'den 70'e tüm vatandaşların bilinçli bisiklet kullanmasını öğrenmesinin yanı sıra temiz çevre ve sağlıklı bir toplum için bisiklet...

Akhisar Belediyesi Bisiklet Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı

MANİSA - Akhisar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Bisiklet Trafik Eğitim Parkı" sayesinde, 7'den 70'e tüm vatandaşların bilinçli bisiklet kullanmasını öğrenmesinin yanı sıra temiz çevre ve sağlıklı bir toplum için bisiklet kullanımının arttırılması teşvik edilecek.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda, Hüsnü Kahraman Kültür ve Sağlıklı Yaşam Gölet alanında uzun yıllardır boş ve atıl duran arazi, Bisiklet Trafik Eğitim Parkı yapıldı. Toplamda 6 dönümlük alan üzerine yapılan parkta çocuklar trafik kurallarını öğrenirken, aileleri de yeşil alanlarda keyifle vakit geçirebilecekler.

Türkiye'de örnek bir projeye imza attıklarını ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bugün, geleceğimize yatırım yaptığımız bir projemizi daha hayata geçiriyoruz. Bisiklet Trafik Eğitim Parkı'mızda çocuklarımız bisiklet sürüş eğitimi alacak ve trafik kurallarını öğrenecek. Aynı zamanda yetişkinlere de bisiklet eğitimi vereceğiz. Vatandaşlarımız burada hem iyi vakit geçirecekler hem de güvenli bir şekilde trafikte nasıl seyahat edecekler ve nasıl bisiklet kullanacaklar onun eğitimini alacaklar. Şehrimizde bu alan yıllardır atıl vaziyette bulunuyordu. Şimdi burayı ücretsiz olarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Ciddi bir yatırım yaptık ve gerçekten tüm Türkiye'de örnek olacak bir tesis haline geldi. İnşallah burada uzun yıllar Akhisar halkına faydalı ve güzel hizmet etmeyi ümit ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Akhisarlıların gururla ve keyifle kullanabileceği bir tesisi daha şehrimize kazandırmış olduk" dedi.

Bisiklet firması Satış ve Pazarlama Müdürü Halit Topçu ise "Başkanımız bize projeden ilk bahsettiğinde çok heyecanlanmıştık. Buraya ilk geldiğimizde atıl ve otluk bir alandı. Daha sonra tekrar geldiğimde çalışmaların ilerlediğini gördüm ve çok heyecanlandım. Burada Besim başkanımızın attığı ilk adım çok önemliydi ve bu adıma biz de katkıda bulunmak istedik. Bizler de fabrikadan destek vermeye çalıştık. Firma olarak bu tür faaliyetlere destek veriyoruz. Bisiklet kültürünü insanlarımıza aşılamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Akhisar Belediyesinin yaptığı çalışma Türkiye'ye örnek bir proje oldu" ifadelerini kullandı.

Eski milli sporcu ve Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz da Türkiye'de örnek gösterilecek bir bisiklet trafik eğitim parkının Akhisar'da hizmete girdiğini belirterek, "Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi eğitim vermek amacıyla trafik kültürünün gelecekte motosiklet ya da otomobil kullanırken ihtiyaç duyacakları tüm trafik tabelalarını temelden öğreteceğiz. Bisikletli trafiği öğreteceğiz. Çocuklarımızı, bisikletleri ile okullarına güvenle gidebilecek kadar yetkin hale getirmeyi amaçlıyoruz. Avrupa'da olduğu gibi, okullar uygulamalı eğitim için buraya gelecek ve trafik dersi işleyecekler. Bisikletle ulaşım sağlayan insanların daha güvenli bisiklet kullanması, bisikletli trafik kurallarını öğrenmesi konusunda özel eğitimlerimiz olacak" şeklinde konuştu.

Akhisar'da bisiklet kullanımının oldukça fazla olduğuna değinen Suyabatmaz, "Akhisar bisiklet kültürü açısından aslında altın madeni kadar güçlü bir cevher durumunda. Çünkü burada 7'den 70'e herkes bisiklete biniyor ve bisiklet kültürü çok temel bir halde. Akhisar'da yetişkinlerin büyük oranda bisiklet kullandığını görüyorum ve kullanım oranı çok yüksek. Bunu Avrupa'daki felsefe ile modern hale getirmek istiyoruz. Hem sağlık, hem tasarruf, hem de çevreyi korumak anlamında gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için bisiklet kullanımı çok önemli. Kişisel olarak ağaç dikmekle eşdeğer bir harekettir bisiklet kullanmak. Tesisin Akhisar halkına hayırlı olmasını diliyor ve herkesi parkımıza bekliyoruz" dedi.

Akhisar Belediyesi Bisiklet Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı

Bisiklet, Türkiye, Akhisar, toplum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi Bisiklet Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı - Son Dakika

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