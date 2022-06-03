Akhisar Belediyesi, Bosna Hersek'ten kardeşlerini ağırladı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun 563. Çağlak Festivaline konuk ettiği Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susiç ile bir araya geldi.

Tarihi birlikteliği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bosna ile ülkemiz arasında bir köprü olan Çağlak Festivali ve Ayvaz Dede Şenlikleri arasında tarihi bir birliktelik var. Ayvaz Dede, Şeyh İsa'nın öğrencilerinden bir tanesidir. Akhisar'da Bosna'da Donji Vakuf bölgesine gidiyor. Orada da Akhisar isminde bir köyümüz var. Bu yüzden Akhisar zaten Bosna Hersek'te çok derin bağları olan bir yerdir. Aynı zamanda Akhisar Belediyemizin de kardeş belediyesi ile çok güzel ilişkiler içerisinde ve bu ilişkileri devam ettiriyoruz" dedi.

İş birliğini devam etmesinin çok önemli bir unsur olduğunu kaydeden Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susiç "Bu yıl da bizleri Çağlak Festivali'ne konuk ettiği için Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ederim. Bizler uzun yıllardır görüşüyorduk, resmi protokol ile 2016 yılında imza altına alarak kardeş belediye olduk. Çok güzel kültürel ve sosyal iş birliği içerisindeyiz, bu da bizler için çok önemlidir. Buradaki en önemli unsurun yapılan seçimlerin ardından bu iş birliğini devam etmesidir.

Ayvaz Dede bizim için çok önemli bir unsurdur. Donji Vakuf yakınlarında bulunan Prusac köyünde Türkçe de eş anlamı Akhisar demektir. Dolayısıyla zaten 500 yıldan fazla devam eden bu geleneği ne kadar sevdiğimizi ve sahip çıktığımızın da göstergesidir. Bugün Akhisar'da Çağlak Festivali hala yapılıyorsa aynı zamanda Donji Vakuf'ta Ayvaz Dede Şenlikleri hala devam ediyorsa zaten yeterli bir göstergedir. Aynı zamanda Ayvaz Dede'nin kendi duasının gücü ile bir dağı ikiye ayırıp susuz insanlara suyla şereflendirmiştir. Bizin için onun manevi değeri çok yüksektir. Dolayısıyla iki şehrin bu anlamda kardeşliği devam ettirmesi çok önem göstermektedir" dedi.