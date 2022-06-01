Akhisar Belediyesi Çocuk Korosu'na tam not - Son Dakika
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Akhisar Belediyesi Çocuk Korosu'na tam not

Akhisar Belediyesi Çocuk Korosu'na tam not

01.06.2022 15:31

563. Çağlak Festivali etkinlikleri kapsamında Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Amfi Tiyatroda sahne alan Akhisar Belediyesi Çocuk Korosu izleyicilerden tam not aldı.

Akhisar Belediyesi Çocuk Korosu'na tam not Akhisar Çağlak Festivali ikinci hafta etkinlikleri kapsamında, Müzik Öğretmeni Gamze Abaka Okur önderliğindeki korodaki çocukların sergilediği performans büyük beğeni topladı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada "Bu yıl 563'üncüsünü kutladığımız Akhisar Çağlak Festivalimiz kapsamında, Gölet Amfi Tiyatro'da sahne alan Akhisar Belediyesi Çocuk Korosu, dinleyicilerine müzik ve umut dolu bir gece yaşattı. Geleceğin ses sanatçılarını yetiştiren Müzik Öğretmenimiz Gamze Abaka Okur'a, korodaki çocuklarımıza, ailelerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Program sonunda çocuklara tek tek hünerlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, günün anısına Müzik Öğretmeni Gamze Abaka Okur'a çiçek takdim ederek çocuk korosu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Bültenler
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