Akhisar Belediyesi Çocuk Korosu'na tam not Akhisar Çağlak Festivali ikinci hafta etkinlikleri kapsamında, Müzik Öğretmeni Gamze Abaka Okur önderliğindeki korodaki çocukların sergilediği performans büyük beğeni topladı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada "Bu yıl 563'üncüsünü kutladığımız Akhisar Çağlak Festivalimiz kapsamında, Gölet Amfi Tiyatro'da sahne alan Akhisar Belediyesi Çocuk Korosu, dinleyicilerine müzik ve umut dolu bir gece yaşattı. Geleceğin ses sanatçılarını yetiştiren Müzik Öğretmenimiz Gamze Abaka Okur'a, korodaki çocuklarımıza, ailelerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Program sonunda çocuklara tek tek hünerlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, günün anısına Müzik Öğretmeni Gamze Abaka Okur'a çiçek takdim ederek çocuk korosu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.