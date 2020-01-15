Akhisar Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturuyor - Son Dakika

Akhisar Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturuyor

6 saat önce

Akhisar Belediyesi bünyesinde kurulan tiyatro kulübü ile öğrenciler doğa sevgisini, çevre temizliğini ve insan sevgisini öğreniyor.

Akhisar Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturuyor, System.String[]

Akhisar Belediyesi bünyesinde kurulan tiyatro kulübü ile öğrenciler doğa sevgisini, çevre temizliğini ve insan sevgisini öğreniyor.


Akhisar Belediyesi öğrencileri tiyatro ile buluşturuyor. Çocukları eğlendirerek eğitmek, derslerine daha iyi motive olmalarını sağlamak, doğaya ve çevreye olan duyarlılığını arttırmak amacıyla yapılan tiyatro etkinliğine çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar ile birlikte tiyatro oyunun ilk gösterimine katılan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tiyatro sayesinde çocukların eğlenerek öğrendiğini ifade etti.


Eğitim ile sanatı buluşturarak çocukların hem eğlendiğini hem de doğaya, çevreye ve topluma karşı duyarlılık bilinci kazandığını söyleyen Başkan Besim Dutlulu, tiyatroya gitme imkanı olmayan kırsal mahalledeki çocukları da tiyatro ile buluşturduklarını ifade etti.


Çocuklara yönelik yapılan hizmetleri de ön planda tuttuklarını söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar Belediyesi olarak ilköğretimde okuyan öğrencilerimizi tiyatro ile buluşturuyoruz. Belediyemizce kurulan tiyatro kulübünün sergilediği oyunlar ile geleceğimizin teminatı olan minik öğrenciler doğa sevgisini, çevre temizliğini ve insan sevgisini öğreniyor. Böylece dersler daha eğlenceli ve güzel geçiyor. Biz Akhisar Belediyesi olarak geleceğimizi oluşturacak çocuklarımıza yapılan hizmet bizim önceliklerimiz arasında. Onlara daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için canla başla mücadele ediyoruz. Bunu yanı sıra onları mutlu etmek, eğitimlerine katkıda bulunmak için de çalışıyoruz. Daha güzel bir Akhisar hedefimize ulaşmak için bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.


2 günde binlerce öğrenciye günde 3 seans gösterime giren oyunu öğrenciler büyük beğeni ile izlerken Tiyatro Kulübü sorumlusu Ali İlhan ise Akhisar'da kültür ve sanat adına yeni adımların atıldığını ve bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. - MANİSA

Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:21 Kaynak: İHA
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