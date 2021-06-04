Akhisar Belediyesi destekledi, kadın çiftçiler çilek üretti - Son Dakika

Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'da yerel tarımı canlandırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, ilk etapta 7 kadın çiftçiye 7 dönümlük alan için dağıtılan çilek fideleri ilk meyvelerini verdi. Akhisar'da alternatif tarım ürünleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getiren Başkan Besim Dutlulu, bu proje ile hem kadın çiftçileri desteklediklerini hem de milli ekonominin temeli olan tarımsal faaliyetleri arttırdıklarını söyledi.

Çilek üretiminden oldukça mutlu olduklarını ve veriminin gayet iyi olduğunu belirten kadın çiftçiler, desteklerinden dolayı Başkan Besim Dutlulu ve ekibine teşekkür etti.

"PROJEMİZİN İLK MEYVELERİNİ TOPLADIK"

Tarımsal üretime oldukça önem verdiklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, "Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, şehrimizde alternatif tarım ürünleri yetiştirmek ve çiftçilerimizi desteklemek için bir proje başlatmıştık. Bugün Yayakırıldık Mahallemizde, o projemizin meyvelerini topluyoruz. Köylerimizde tarımsal üretimi canlandırmaya ve kadın çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Çilek ve diğer tarım ürünlerinin üretimini Akhisar'ımızda daha da yaygınlaştıracak ve şehrimizde yerel tarımı canlandıracağız. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat diliyorum" ifadelerini kullandı.