Akhisar Belediyesi Doğal Yaşam Alanı hizmete başladı - Son Dakika

Akhisar Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirdi. 20 dönüm açık, 3 dönüm kapalı alana sahip ve içerisinde veteriner kliniği, sahiplendirme bölümü, beslenme bölümü, doğal yaşam alanı, çocuk oyun parkı gibi bölümleri olan, sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme, barınma, tedavi ve bakım gibi tüm ihtiyaçlarının giderildiği Akhisar Belediyesi Doğal Yaşam Alanı hizmete başladı.

HAYVANSEVERLERDEN TAM NOT ALDI

Doğal Yaşam Alanı'nın tamamen hayvansever dernek ve vatandaşların gözetiminde ve yetkisinde olması açısından Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bu projeyi hayata geçirirken amacımız, yiyecek bulmada zorlanan, tedavi olması gereken, saldırgan tavırlar sergileyen veya sahiplendirilmesi gereken sahipsiz sokak hayvanlarının tüm bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması önceliğimizdi. Şehrimizdeki hayvansever derneklerin ve vatandaşlarımızın fikirlerini alarak bu projemizi geliştirdik. Çocuk oyun parkı ve yeşil alanları ile 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın sevdiği, çocuklarımızın hayvan sevgisi edindiği bir yer haline geldi" dedi.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

350 hayvan kapasitesine sahip Akhisar Belediyesi Doğal Yaşam Alanında hayvanların barınacağı alanların yanı sıra yaralanmış her türlü hayvanın tedavisinin yapılacağı bölüm ve ameliyathanelerin de yer aldığını belirten Başkan Besim Dutlulu, "1 veteriner hekim, 1 veteriner sağlık teknisyeni, 8 doğal yaşam alanı personeli ve 4 rehabilitasyon aracı görevlisi olmak üzere toplam 14 çalışanın görev yaptığı doğal yaşam alanımızda kısırlaştırma çalışmalarımıza başladık. Engelli, yaralanmış, hasta, saldırgan sokak köpeklerimizi de misafir ettiğimiz Doğal Yaşam Alanımızın 20 dönüm açık alana sahip olması, hayvanların rahatça hareket edebilmesi açısından çok önemli. Kapalı alandaki veya karantinadaki köpeklerimizin bakımları da titizlikle yapılıyor. Hayvansever vatandaşlarımızın denetimi ve gözetimi, ziyaret eden vatandaşlarımızın gösterdiği sevgi ve ilgi ile birleşince doğal yaşam parkımız, hem sahipsiz sokak hayvanlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılandığı hem de halkımızın hayvan sevgisi edindiği bir merkez haline gelecek" ifadelerini kullandı.

"TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ"

Kayalıoğlu Mahallesi ile Rahmiye Mahallesi arasında kalan Akhisar Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na tüm hayvanseverleri davet eden Başkan Dutlulu, "Bu parkımız ile ilgili alınacak tüm kararları hayvansever vatandaşlarımız alacak. Bu sebeple ben tüm halkımızı, Doğal Yaşam Alanı'mıza bekliyorum.Ziyaret eden vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Hem sokak hayvanlarımızı hem de vatandaşlarımızın mutlu olması bizleri de mutlu etti. Halkımız, belediyemizin 444 11 45 numaralı Çözüm Merkezi'ni arayarak Doğal Yaşam Alanımız hakkında detaylı bilgi alabilirler" şeklinde konuştu.