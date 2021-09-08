Akhisar Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

7 gündem maddesini bulunduğu olağan meclis toplantısında 8 ek gündem maddesinin de meclis gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ilk maddesinde yer alan münakale yapılması; 2021 yılı gider bütçesinde yeterli olan tertiplerden yetersiz olan tertiplere aktarma yapılması meclise sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardım Çeki

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun geçtiğimiz günlerde kentteki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak için geliştirdiği 'Kırtasiye Yardım Çeki' projesi meclise sunuldu. Bu kapsamda anaokulundan 12. sınıfa kadar eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler, sadece Akhisar'daki kırtasiyelerde geçerli olacak 100 TL'lik 'Kırtasiye Yardım Çeki' ile okul ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bu proje sayesinde hem Akhisar'daki kırtasiye esnafının hem de öğrencilerin yüzü gülecek. Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat eden vatandaşların başvuruları, uzman sosyal hizmet personeli tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınmaya başladı.

6698 sayılı kanun gereği Akhisar Belediyesi Kişisel Verileri Korunma Komitesinin kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirten yönetmelik meclis gündemine alınarak oy birliği ile kabul edildi.

Akhisar Belediyesi ile Pertek Belediyesi Kardeş Şehir Oluyor

Tunceli'ye bağlı Pertek Belediyesi ile Akhisar Belediyesi'nin kardeş şehir olması için ilk adımları atıldı. Pertek Belediyesi'nin kardeş şehir olma talebi Akhisar Belediye Meclisi'ne bağlı Kanun ve Nizam Komisyonu'nda görüşüldü ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya kardeş şehir protokolü için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Akhisar Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısında oy birliğiyle alınan karar neticesinde Tunceli'nin Pertek Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzalanması için ilk adım atılmış oldu.

Gündemin beşinci maddesinde Anonim Şirket kurulması ile ilgili Plan Bütçe-Kanun Nizam ve İmar Komisyonu kararı meclise sunuldu. Komisyon oturumunda; Akhisar Belediyesi yüzde 100 iştiraki olan Akhisar Çağlak İnşaat Ticaret A.Ş. ile Atmalıoğlu İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin ortak olarak 1 milyon sermayeli anonim şirket kurmaları ve kurulacak olan yeni şirkete yüzde 49 oranında ortak olunması konusunda Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya yetki verilmesi komisyon tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesinde yer alan Çiftçi Mallarına Maddi ve Ayni Yardım Yapılması hususu Tarım, Kanun Nizam ve Plan Bütçe Komisyonu tarafından, kurumun belediyeye başvurması durumunda ekonomik koşullar ve mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Son gündem maddesinde yer alan imar evrakları ardından meclise ara komisyon için 10 dakika verildi. Meclisin ikinci oturumunda ek gündem maddeleri görüşüldü. Ek birinci gündem maddesinde Akhisar Belediyesi tarafından açılan kurs ücretleri tarifesi oy birliği ile kabul edilirken ikinci gündem maddesinde kredi alınması için Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Üçüncü ve dördüncü ek gündem maddesinde yetki verilmesi yer alırken beşinci gündem maddesinde kullanım tahsis talebi reddi yer aldı. Sırasıyla intifa hakkı verilmesi ve isim verilmesi hakkındaki ek gündem maddeleri yer aldı.

Son olarak Kültür Komisyonu tarafından hazırlanan ve tüm belediye meclis üyelerinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edenleri kınayan basın bildirisi okundu. Açıklamanın sonunda, "Bu hakaretleri görmezden gelmeyeceğiz ve asla tarafı olmayacağız.Hangi partiden, hangi kurumdan olursa olsun bu mesnetsiz saldırılardan en büyük zararı inancımız görmektedir. Tüm meclis üyelerimizin desteğiyle Kültür Komisyonu üyeleri olarak Atatürk'e, ilkelerine ve tarihi değerlerimize yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyor, değerlerimize saldıranlara karşı hukuki olarak gereğinin yapılmasını talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

2021 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısının ise 5 Ekim Salı günü saat 16:00'da yapılması öngörüldü.