Üye Girişi
Akhisar Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Akhisar Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

08.09.2021 08:27
Akhisar Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Akhisar Belediyesi 2021 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda saat 16:00'da başladı.

7 gündem maddesini bulunduğu olağan meclis toplantısında 8 ek gündem maddesinin de meclis gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ilk maddesinde yer alan münakale yapılması; 2021 yılı gider bütçesinde yeterli olan tertiplerden yetersiz olan tertiplere aktarma yapılması meclise sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardım Çeki

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun geçtiğimiz günlerde kentteki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak için geliştirdiği 'Kırtasiye Yardım Çeki' projesi meclise sunuldu. Bu kapsamda anaokulundan 12. sınıfa kadar eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler, sadece Akhisar'daki kırtasiyelerde geçerli olacak 100 TL'lik 'Kırtasiye Yardım Çeki' ile okul ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bu proje sayesinde hem Akhisar'daki kırtasiye esnafının hem de öğrencilerin yüzü gülecek. Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat eden vatandaşların başvuruları, uzman sosyal hizmet personeli tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınmaya başladı.

6698 sayılı kanun gereği Akhisar Belediyesi Kişisel Verileri Korunma Komitesinin kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirten yönetmelik meclis gündemine alınarak oy birliği ile kabul edildi.

Akhisar Belediyesi ile Pertek Belediyesi Kardeş Şehir Oluyor

Tunceli'ye bağlı Pertek Belediyesi ile Akhisar Belediyesi'nin kardeş şehir olması için ilk adımları atıldı. Pertek Belediyesi'nin kardeş şehir olma talebi Akhisar Belediye Meclisi'ne bağlı Kanun ve Nizam Komisyonu'nda görüşüldü ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya kardeş şehir protokolü için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Akhisar Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısında oy birliğiyle alınan karar neticesinde Tunceli'nin Pertek Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzalanması için ilk adım atılmış oldu.

Gündemin beşinci maddesinde Anonim Şirket kurulması ile ilgili Plan Bütçe-Kanun Nizam ve İmar Komisyonu kararı meclise sunuldu. Komisyon oturumunda; Akhisar Belediyesi yüzde 100 iştiraki olan Akhisar Çağlak İnşaat Ticaret A.Ş. ile Atmalıoğlu İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin ortak olarak 1 milyon sermayeli anonim şirket kurmaları ve kurulacak olan yeni şirkete yüzde 49 oranında ortak olunması konusunda Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya yetki verilmesi komisyon tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesinde yer alan Çiftçi Mallarına Maddi ve Ayni Yardım Yapılması hususu Tarım, Kanun Nizam ve Plan Bütçe Komisyonu tarafından, kurumun belediyeye başvurması durumunda ekonomik koşullar ve mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Son gündem maddesinde yer alan imar evrakları ardından meclise ara komisyon için 10 dakika verildi. Meclisin ikinci oturumunda ek gündem maddeleri görüşüldü. Ek birinci gündem maddesinde Akhisar Belediyesi tarafından açılan kurs ücretleri tarifesi oy birliği ile kabul edilirken ikinci gündem maddesinde kredi alınması için Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Üçüncü ve dördüncü ek gündem maddesinde yetki verilmesi yer alırken beşinci gündem maddesinde kullanım tahsis talebi reddi yer aldı. Sırasıyla intifa hakkı verilmesi ve isim verilmesi hakkındaki ek gündem maddeleri yer aldı.

Son olarak Kültür Komisyonu tarafından hazırlanan ve tüm belediye meclis üyelerinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edenleri kınayan basın bildirisi okundu. Açıklamanın sonunda, "Bu hakaretleri görmezden gelmeyeceğiz ve asla tarafı olmayacağız.Hangi partiden, hangi kurumdan olursa olsun bu mesnetsiz saldırılardan en büyük zararı inancımız görmektedir. Tüm meclis üyelerimizin desteğiyle Kültür Komisyonu üyeleri olarak Atatürk'e, ilkelerine ve tarihi değerlerimize yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyor, değerlerimize saldıranlara karşı hukuki olarak gereğinin yapılmasını talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

2021 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısının ise 5 Ekim Salı günü saat 16:00'da yapılması öngörüldü.

Akhisar Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Besim Dutlulu, Türk Lirası, Akhisar, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adıyaman'da 2 milimetre boyunda yeni bir böcek türü keşfedildi 08:14 Adıyaman'da 2 milimetre boyunda yeni bir böcek türü keşfedildi İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili yorum: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var 07:40 İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili yorum: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 07:37 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kalp Çarpıntısı" isimli iki ciltlik kitabı, müstehcen neşriyat kabul etti
Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara 01:20 Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara "seçilmiş" kelimelerle gönderme Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın 00:36 Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın Saniyeler içinde oldu! Çalıların arasından bir anda sıçrayan sırtlan, yolda yürüyen adama saldırdı 23:55 Saniyeler içinde oldu! Çalıların arasından bir anda sıçrayan sırtlan, yolda yürüyen adama saldırdı
Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu 20:52 Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti 20:10 Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti

Son Dakika Haberleri
08:21 İki kişi, balkon duvarının yıkılması sonucu 6 metre yükseklikten aşağıya düştü
08:14 Adıyaman'da 2 milimetre boyunda yeni bir böcek türü keşfedildi
08:00 Kaan Yıldırım ile aşk iddiaları ortaya atılan Çağla Şikel konu hakkında konuştu: Aramızda ilişki olma ihtimali yok
07:40 İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili yorum: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var
07:38 Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Rüzgar 80 kilometre hızla geliyor
07:36 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kalp Çarpıntısı" isimli iki ciltlik kitabı, müstehcen neşriyat kabul etti
18:49 Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek
18:48 Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
18:10 Koronavirüsü yenen Mustafa Reşit Akçay, hastane sürecini gözyaşları içinde anlattı
17:52 Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler
İki kişi, balkon duvarının yıkılması sonucu 6 metre yükseklikten aşağıya düştü İki kişi, balkon duvarının yıkılması sonucu 6 metre yükseklikten aşağıya düştü         
08:22
Kaan Yıldırım ile aşk iddiaları ortaya atılan Çağla Şikel konu hakkında konuştu: Aramızda ilişki olma ihtimali yok Kaan Yıldırım ile aşk iddiaları ortaya atılan Çağla Şikel konu hakkında konuştu: Aramızda ilişki olma ihtimali yok         
08:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Rüzgar 80 kilometre hızla geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Rüzgar 80 kilometre hızla geliyor         
07:39
Endonezya'da hapishanede yangın çıktı! 41 mahkum yanarak can verdi Endonezya'da hapishanede yangın çıktı! 41 mahkum yanarak can verdi         
05:54
Hollanda hezimeti sonrası Burak Yılmaz'dan Ersin Düzen'e olay sözler: Önce içimizdekileri temizlemeliyiz Hollanda hezimeti sonrası Burak Yılmaz'dan Ersin Düzen'e olay sözler: Önce içimizdekileri temizlemeliyiz         
00:37
A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik         
00:20
Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kartalı başından tutarak tek hamlede yuttu Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kartalı başından tutarak tek hamlede yuttu         
22:03
İzmir'de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı: 6'sı çocuk 12 yaralı İzmir'de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı: 6'sı çocuk 12 yaralı         
20:33
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
40 yaşındaki adam, iftiraya uğradığını söyledikten sonra intihar etti 40 yaşındaki adam, iftiraya uğradığını söyledikten sonra intihar etti         
18:52
Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı         
18:49
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi         
18:46
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı         
14:00
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 08:33:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisar Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement