Akhisar Belediyesi GES'ten 1 milyon 231 bin TL gelir elde etti - Son Dakika

Akhisar Belediyesi Güneş Enerji Santralinde 2880 tane paneli bulunurken 1.2 Megavat elektrik enerjisi elde ediliyor.

Konu hakkında bilgi veren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Şehrimize kazandırdığımız Güneş Enerji Santrali'nden açıldığından beri 1 Milyon 231 Bin TL ek gelir elde ettik. Gelen bu gelirin tamamı Akhisar halkına sosyal yardım, çocuk parkı, yeşil alan, asfalt vb gibi belediye hizmeti olarak geri dönüyor. Halkımızın bilgisine sunarız.

İkinci GES projemizde ise çalışmalarımız devam ediyor. Haftaya güneş panellerimizin montajı yapılacak. Gelen tüm gelir yine Akhisar halkının olacak. Halkımıza daha iyi hizmet edebilmek için, onların derdine derman olabilmek için yeni kaynaklar üreterek çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Akhisar Belediyesi ikini GES projesinin ise Hanpaşa Mahallesinde yapılacağı bildirildi.