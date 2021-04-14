Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates dağıtıyor - Son Dakika

Akhisar Belediyesi, korona virüs salgını süresince ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Sosyal belediyecilik çalışmalarını aralıksız sürdüren Akhisar Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile gıda paketi ve BakkalKart gibi desteklerin yanı sıra bağışlanan gıda ürünlerini de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayırsever bir vatandaşın bağışladığı 20 ton patatesi, 7 kilogramlık çuvallar halinde pandemi sebebiyle zor zamanlar geçiren ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

"VATANDAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konu ile ilgili açıklama yapan Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için dayanışma ağını büyüttüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı; "Pandeminin başladığı ilk günden beri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatıyoruz. Gıda desteği ve çeşitli sosyal yardımlarla bu zor günlerde dayanışma ağımızı büyüttük. Bu kapsamda hayırsever bir vatandaşımızın belediyemize bağışladığı 20 ton patatesi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtarak dar gelirli ailelerimizin mutfak masraflarına küçük de olsa bir katkı sağladık. Hayırsever vatandaşımıza duyarlı davranışından dolayı çok teşekkür ediyoruz.Bu zor günleri hep birlikte mücadele ederek aşacağız."

"YARDIM ETMEK İÇİN SEFERBER OLDULAR"

Şeyh İsa Mahallesi Muhtarı Zafer Kara, "Bugün burada başta Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu olmak üzere başkan yardımcılarına, bütün ekip arkadaşlarına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kahvehane, kantin işletmeleri, pazarcı esnafı, berber esnafı gibi tüm esnaflara ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza pandemi sürecinde yardım etmek için seferber oldular. Kim, 'Ben sıkıntıdayım' dediyse gerçekten Besim Başkan bu konuda taşın altına elini koydu ve yardımcı oldu. Bugün de Akhisar Belediyemize hayırseverlertarafından bağışlanan 20 ton civarı patatesipandemi sürecinde çok etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve özellikle bulunduğumuz mahallelere dağıttı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun" dedi.