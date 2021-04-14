Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates dağıtıyor - Son Dakika

Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates dağıtıyor

14.04.2021 16:51
Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates dağıtıyor, System.String[]

Akhisar Belediyesi, bağışlanan 20 ton patatesi pandemi nedeniyle zor zamanlar geçiren ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.

Akhisar Belediyesi, korona virüs salgını süresince ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Sosyal belediyecilik çalışmalarını aralıksız sürdüren Akhisar Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile gıda paketi ve BakkalKart gibi desteklerin yanı sıra bağışlanan gıda ürünlerini de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayırsever bir vatandaşın bağışladığı 20 ton patatesi, 7 kilogramlık çuvallar halinde pandemi sebebiyle zor zamanlar geçiren ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

"VATANDAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konu ile ilgili açıklama yapan Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için dayanışma ağını büyüttüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı; "Pandeminin başladığı ilk günden beri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatıyoruz. Gıda desteği ve çeşitli sosyal yardımlarla bu zor günlerde dayanışma ağımızı büyüttük. Bu kapsamda hayırsever bir vatandaşımızın belediyemize bağışladığı 20 ton patatesi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtarak dar gelirli ailelerimizin mutfak masraflarına küçük de olsa bir katkı sağladık. Hayırsever vatandaşımıza duyarlı davranışından dolayı çok teşekkür ediyoruz.Bu zor günleri hep birlikte mücadele ederek aşacağız."

"YARDIM ETMEK İÇİN SEFERBER OLDULAR"

Şeyh İsa Mahallesi Muhtarı Zafer Kara, "Bugün burada başta Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu olmak üzere başkan yardımcılarına, bütün ekip arkadaşlarına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kahvehane, kantin işletmeleri, pazarcı esnafı, berber esnafı gibi tüm esnaflara ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza pandemi sürecinde yardım etmek için seferber oldular. Kim, 'Ben sıkıntıdayım' dediyse gerçekten Besim Başkan bu konuda taşın altına elini koydu ve yardımcı oldu. Bugün de Akhisar Belediyemize hayırseverlertarafından bağışlanan 20 ton civarı patatesipandemi sürecinde çok etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve özellikle bulunduğumuz mahallelere dağıttı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates dağıtıyor

Halkla İlişkiler, Besim Dutlulu, Pandemi, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates dağıtıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Galatasaray başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan gerilimi yükseltecek sözler: Galatasaray başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan gerilimi yükseltecek sözler: "Fenerbahçe şampuan güzeli gibi!" 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri
17:01 Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti
16:43 Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
16:39 CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul'da bağımsızlığımızı kazanacağız
16:20 Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
16:08 Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası kesti
16:05 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda feci kaza: 3 sporcu yaralandı
16:01 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı
15:57 Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı
15:42 Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt
Juventus, Kean transferi için Merih Demiral'ı takasta kullanacak Juventus, Kean transferi için Merih Demiral'ı takasta kullanacak         
17:13
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak         
16:54
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu         
16:40
Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası kesti Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası kesti         
16:08
Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı         
15:58
Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi         
15:51
Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt         
15:42
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı         
15:14
Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı         
14:41
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
Down sendromlu adamı öldürüp cesedini yakmaları için bir aileye sattı Down sendromlu adamı öldürüp cesedini yakmaları için bir aileye sattı         
13:16
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti         
11:59
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 17:21:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei