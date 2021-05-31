Akhisar Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü protokol imzaladı - Son Dakika

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Tapu Müdürü Mustafa Sarıbıyık'ın karşılıklı imzaladıkları protokol sayesinde, tapu işlemlerinin daha da hızlanacağı, yazışmalar esnasında oluşan zaman kaybının önleneceği ve Tapu Müdürlüğü'nün "Bina, arsa ve arazi rayiç değer verilerini" çevrimiçi olarak görebileceği, vatandaşların da işlemlerini belediyeye gelmeden tapuda direkt olarak yapabileceği ifade edildi.

TAPU İŞLERİNDE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLANACAK

Akhisar sınırları içinde taşınmazları bulunan, belediyeye borcu olmayan vatandaşların tapu işlemlerini belediyeden beyan değeri almadan Tapu Müdürlüğünde işlemlerini yapabilecek. Borcu olup da tapu işlemi yapacak vatandaşların ise Akhisar Belediyesi web sitesinde yer alan e-belediye sistemi üzerinden borçlarını ödeyebilecek; belediyeye gelmeksizin tüm işlemlerini çevrimiçi ve hızlı bir şekilde yapabilecek.

Önümüzdeki günlerde Akhisar Belediyesi web sitesine entegre edilecek Rayiç Değer Sorgulama Sistemi ile vatandaşlara tapuda büyük kolaylık sağlanacak.