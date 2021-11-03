Akhisar Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

8 günden maddesinin bulunduğu meclis toplantısı öncesi mazeretlerin oylanmasının ardından Belediye Başkanı Besim Dutlulu gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gündem maddeleri öncesi Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun sunduğu önerge ile Akhisar Ticaret Borsası İlkokulunda öğretmenlik yaparken hayatını kaybeden Gamze Enginer'in isminin bir para verilmesi meclise sunuldu ve komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ilk 3 maddesinde Akhisar Belediyesi 2022 Mali yılı gelir gider bütçesi, performans planı ve gelir tarifleri yer aldı. Dördüncü gündem maddesinde yer alan münakale yapılması ardından beşinci gündem maddesinde İçkili yer talepleri ile ilgili Kanun Nizam Komisyonu – Çevre ve Sağlık Komisyonu Kararları yer aldı.

Yeni parkın ismi Açık Veysel Parkı oldu

Akhisar Belediyesi tarafından Hacıishak Mahallesi 251 sokak üzerinde 1329 metrekare alanda oluşturulan yeni parka isim verilmesi Kanun Nizam Komisyonundan geldiği gibi "Aşık Veysel Parkı" olması oy birliği ile kabul edildi. Belediye Başkanı Besim Dutlulu parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yedinci gündem maddesinde Akhisar Belediyesi adına tescil edilen elektrikli motorlu bisikletin engelli vatandaşa hibe edilmesi oy birliği ile kabul edildi. İmar evrakları ardından Aralık ayı meclis toplantısının 7 Aralık 2021 Salı günü saat 16.00'da yapılması kararlaştırıldı.