Akhisar Belediyesi'nde yeni asfalt sezonu başladı - Son Dakika
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Akhisar Belediyesi'nde yeni asfalt sezonu başladı

05.04.2022 15:43

Akhisar Belediyesi yeni sezon asfalt serme çalışmalarına Seyitahmet Mahallesi'nden başladı.

Göreve geldiği süreden buyana kırsal ve merkezde 300 bin metrekareden fazla asfalt, 450 bin metrekareden fazla soğuk asfalt, 250 bin metrekare de parke taşı döşediklerini belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, her yıl çalışmalarını daha da katladıklarını belirtti.

Bütçenin her kuruşunu Akhisarlılar için kullandıklarını ve bu doğrultuda Akhisar Belediyesi bünyesine kazandırdıkları finişer ve sathi asfalt üretim tesisi ile yol sorununu ortadan kaldıracaklarını belirten Başkan Dutlulu, "Asfalt sezonumuz başladı… Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekip arkadaşlarımız, asfalt makinemiz finişer ile Seyitahmet Mahallesi 305 sokakta çalışmalara başladı. Sokağımızdan, Zeytinliova yoluna kadar asfalt atacağız. Plan ve program dahilinde çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler
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Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi'nde yeni asfalt sezonu başladı - Son Dakika


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