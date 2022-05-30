Akhisar Belediyesi'nden Akselendi'de asfalt çalışması

Yeni sezon ile birlikte hem merkez hem de kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarına hız veren Akhisar Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda Akselendi Mahallesinde toplam 8 bin metrekare asfalt çalışmasını tamamladı.

Akselendi mahallesi 1 sokak çıkışına 4000 metrekare sıcak asfalt , 20 sokak ve pazar yanı yeni açılan sokağa 4000 metrekare çift kat sathi kaplama uygulaması tamamlanmış ve muhtelif sokaklarda planlı olan 1000 metrekare kilitli parke taş uygulamasına en kısa sürede başlanacağı bildirildi.

Akhisar halkı için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Dutlulu, "Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Akselendi Mahallemizde 8 bin metrekare asfalt çalışmamız tamamlandı; 1000 metrekare kilitli parke taş uygulamasına başlıyoruz. Plan ve program dahilinde tüm şehrimizde çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı