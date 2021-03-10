Karantinaya giren ailelere Akhisar Belediyesi gıda desteği verdi - Son Dakika

Akhisar Belediyesi, korona virüs vakalarının tespit edilmesi sebebiyle karantinaya alınan vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Korona virüs vakalarının tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınan Akhisar'ın Kayalıoğlu Mahallesi Bağlarbaşı sokağında yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Akhisar Belediyesi ekiplerince karşılandı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile harekete geçen Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, karantiya alınmaları sebebiyle ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşların gıda kolisi, bebek bezi ve maması ile diğer ihtiyaçları noktasında gece gündüz destek oluyor.

Çözüm Merkezini arayıp talepte bulunmak yeterli

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 444 11 45 numaralı Akhisar Belediyesi Çözüm Merkezi'ne gelen gıda yardımı talepleri, telefonla ön görüşme yapılmasının ardından müracaat sırasına göre yerine getiriliyor ve temel gıda malzemelerinden oluşan gıda kolisi, ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine teslim ediliyor.

"Hiç kimse yoksa Akhisar belediyesi var"

"Bu zor günleri dayanışmanın ve yardımlaşmanın gücüyle aşacağız" diyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Halkımızın iyi ve kötü günlerinde her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Korona virüs vakaları sebebiyle karantinaya alındıkları için acil ihtiyaçlarını karşılayamayan Kayalıoğlu Mahallesi Bağlarbaşı sokakta yaşayan vatandaşlarımıza gıda kolisi, bebek bezi ve maması ile diğer tüm ihtiyaçları noktasında yardımcı olduk. Bunun yanı sıra şehrimizin farklı noktalarında karantinada olan vatandaşlarımızın alışverişlerini yapıyor, ekonomik alım gücü olmayan vatandaşlarımızın da tüm ihtiyaçları noktasında destek oluyoruz. Sosyal Belediyecilik anlayışımız gereği 444 11 45 numaralı Çözüm Merkezi numaramızı arayan her vatandaşımızın talepleri noktasında yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, hiç kimse yoksa Akhisar Belediyesi var" ifadelerini kullandı.

Normalleşme döneminde salgın riskinin ortadan kalkmadığını hatırlatan Başkan Dutlulu, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine özenle uymalarını rica etti. - MANİSA