Akhisar Belediyesi'nden lokmacı esnafına nakdi destek - Son Dakika

Akhisar Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle yayınlanan genelgeler ile işyerleri kapatılan ve ticari faaliyetleri duran kahvehane, kafe, oyun salonları, çay bahçeleri ve okul kantinlerine ek olarak lokmacı esnafına da 500 TL nakdi yardım yapacak.

Son yılların en büyük küresel sağlık sorunu olan korona virüs salgını sürecinde halk sağlığını korumak adına birçok başarılı çalışmaya imza atan Akhisar Belediyesi, esnafa sağladığı desteklerle de örnek olmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde zor günler yaşayan esnafa destek olmaya devam eden Akhisar Belediyesi, bir esnaf grubuna daha nakdi destek sağlama kararı aldı. Akhisar Belediye encümeninde alınan kararla uzun zamandır gelirleri olmayan lokmacı esnafına 500 TL nakdi destek sağlanacak.

Zor günler yaşayan esnafa destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan besim Dutlulu, "İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaflarımızdan birisi de lokmacılar. Akhisar Belediyesi olarak belediye encümeninde aldığımız karar ile zor günler yaşayan, uzun zamandır ticari faaliyette bulunamayan lokmacı esnafımıza 500 TL nakdi yardım yapacağız. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri dayanışmanın gücüyle hep birlikte aşacağız" dedi.

Daha önceden Akhisar Bakkallar ve Kahveciler Odalarına bağlı işletmesini açamayan esnaflara nakdi destek sağlayan Akhisar Belediyesi yine gayrimenkullerinde bulunan kiracılardan da kira ücretlerini almamıştı. - MANİSA