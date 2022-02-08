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Akhisar Belediyesi'nden, sokak hayvanı sahiplenenlere kulübe hediyesi - Son Dakika

Akhisar Belediyesi'nden, sokak hayvanı sahiplenenlere kulübe hediyesi

08.02.2022 14:39
Akhisar Belediyesi'nden, sokak hayvanı sahiplenenlere kulübe hediyesi

Akhisar Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları için kente kazandırdıkları Doğal Yaşam Alanı'ndan köpek sahiplenen duyarlı vatandaşlara kulübe hediye edecek.

Sosyal sorumluluk çalışmaları ile adından çokça söz ettiren Akhisar Belediyesi, bu kez de sahipsiz sokak hayvanları için harekete geçti ve farkındalık yaratmak amacıyla Akhisar Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'ndan hayvan sahiplenen vatandaşlara köpek kulübesi hediye edeceğini açıkladı.

Yaralı, hasta veya saldırgan hayvanların misafir edilerek tedavilerinin yapıldığı, 20 dönüm açık, 5 dönüm kapalı alana sahip olan Akhisar Belediyesi Doğal Yaşam Alanı, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Hayvansever derneklerin de yönetimde söz sahibi olduğu bu parkta veteriner kliniği, sahiplendirme bölümü, beslenme bölümü, doğal yaşam alanı, çocuk oyun parkı gibi bölümler de yer alıyor.

Sokak hayvanlarına sıcak bir yuva sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, " Vatandaşlarımız, Akhisar Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'nı çocuklarıyla birlikte ziyaret ederek buradaki köpeklerin en çok ihtiyaç duyduğu sevgiyi onlara gösteriyor. Biz de farkındalık yaratmak ve bu canlarımıza sıcak bir yuva bulabilmek için köpek sahiplenen vatandaşlarımıza köpek kulübesini hediye ediyoruz. Bahçenizi koruyacak, size iyi bir arkadaş olacak, hanenize neşe katacak bir dostu siz de sahiplenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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Sokak Hayvanları, Akhisar, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi'nden, sokak hayvanı sahiplenenlere kulübe hediyesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akhisar Belediyesi'nden, sokak hayvanı sahiplenenlere kulübe hediyesi - Son Dakika
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