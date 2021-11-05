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Akhisar Belediyesi'nden sokak hayvanları için örnek proje - Son Dakika

Akhisar Belediyesi'nden sokak hayvanları için örnek proje

05.11.2021 17:33
Akhisar Belediyesi'nden sokak hayvanları için örnek proje

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Akhisar Belediyesi daha önce başlattığı otomatik mama makinaları, beton mama kapları, kulübelerin ardından sokak hayvanları için şimdi de yeni bir projeye adım atıyor.

Vatandaşların da sokak hayvanları adına bilinçlendirilmesi hedeflenen proje kapsamında can dostları için seramikten su ve mama kapları üretilerek elde edilen gelir ile sahipsiz sokak hayvanlarına destek verilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Sokaktaki can dostlarımız için seramikten su ve mama kapları üreteceğiz, elde edilen gelirlerin tamamı da sahipsiz sokak hayvanlarına mama olarak geri dönecek. Haydi Akhisar, can dostlarımıza destek olma zamanı" dedi.

Program 7 Kasım 2021 Pazar günü saat 13.00'de Akhisar Belediyesi Gölet Düğün Salonunda düzenleneceği bildirildi. Tüm malzemeleri ve pişirim dahil sokak hayvanları adına 100 TL katılım ücreti alınacağı ve rezervasyon için 05326182705 numaralı telefon ile irtibata geçilebileceği bildirildi.

Akhisar Belediyesi'nden sokak hayvanları için örnek proje

Sokak Hayvanları, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi'nden sokak hayvanları için örnek proje - Son Dakika


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