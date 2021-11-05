Akhisar Belediyesi'nden sokak hayvanları için örnek proje - Son Dakika

Vatandaşların da sokak hayvanları adına bilinçlendirilmesi hedeflenen proje kapsamında can dostları için seramikten su ve mama kapları üretilerek elde edilen gelir ile sahipsiz sokak hayvanlarına destek verilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Sokaktaki can dostlarımız için seramikten su ve mama kapları üreteceğiz, elde edilen gelirlerin tamamı da sahipsiz sokak hayvanlarına mama olarak geri dönecek. Haydi Akhisar, can dostlarımıza destek olma zamanı" dedi.

Program 7 Kasım 2021 Pazar günü saat 13.00'de Akhisar Belediyesi Gölet Düğün Salonunda düzenleneceği bildirildi. Tüm malzemeleri ve pişirim dahil sokak hayvanları adına 100 TL katılım ücreti alınacağı ve rezervasyon için 05326182705 numaralı telefon ile irtibata geçilebileceği bildirildi.