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Akhisar Belediyesi'nden tarihi camiye tente desteği - Son Dakika

Akhisar Belediyesi'nden tarihi camiye tente desteği

17.09.2021 18:52
Akhisar Belediyesi'nden tarihi camiye tente desteği, System.String[]

Akhisar'da restore edilerek tekrar ibadete açılan Yeni Gülruh Camisi avlusuna Akhisar Belediyesi tarafından tente monte edildi.

Tarihi yapının korunması amacıyla duvarlara bağlı tüm çardakların kaldırılması sonrası cami avlusunda ibadet yapan vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile vatandaşları yazın sıcaktan kışın yağmurlardan korumayacak tenteler yerlerine monte edildi.

Özellikle cenaze namazlarında ve caminin dolduğu zamanlarda dışarıda namaz kılan cemaatin olumsuz hava koşullarından korunması amacıyla vatandaşların talebi doğrultusunda seyyar tentelerin avluya monte edildiği bildirildi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür eden cami cemaati ,özellikle cuma günlerinde seyyar tentelere ihtiyaç duyulduğunu ve bu çalışmanın çok yerinde olduğunu belirtti.

Akhisar Belediyesi'nden tarihi camiye tente desteği

Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi'nden tarihi camiye tente desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akhisar Belediyesi'nden tarihi camiye tente desteği - Son Dakika
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