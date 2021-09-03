- Akhisar Belediyesi'nden Zeytinliova'da asfalt atağı - Son Dakika

Üçavlu, Evkaftekke ve Süleymanköy mahallelerinin de kullandığı Zeytinliova'daki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Özdemir Caddesi üzerinde asfalt serme çalışmalarından bölge halkı memnuniyetini ifade etti.

Zeytinlşova mahalle sakinleri, uzun yıllardır mahallelerinde sıcak asfalt çalışması olmadığını ifade ederek, toz ve topraklı yollardan kurtuldukları için Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibine teşekkür etti.Plan ve program dahilinde hem merkez de hem de kırsal mahallelerde asfalt serme çalışmalarına tüm güçleri ile devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Zeytinliova Mahallemizde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, belediye işçilerimiz ve mahalle halkımız ile sohbet ettik. Halkımızın mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Akhisar'ımız için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.