Akhisar Belediyesi'nin 3 araçlık yardımı Elazığ ve Malatya'ya gönderildi - Son Dakika

AKHİSAR Belediyesi'nce Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, AFAD koordinesinde 1 TIR ve 2 kamyona yüklenip, gönderildi.

Elazığ'daki 6.8'lik depremin ardından Akhisar halkı, depremzedeler için seferber oldu. Akhisar Belediyesi 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası bir yandan kendi yaralarını sararken bir yandan da Elazığ ve Malatya'daki deprem mağdurlarına yardım eli uzatıyor. Belediye tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Destek Toplama Merkezi'nde toplandı. Akhisar Belediyesi'nin başlattığı kampanya ile zeytin, zeytinyağı, su, süt, battaniye, ısıtıcı, elbise, ayakkabı, bebek bezi, kuru gıda ve özellikle çocuklar için kıyafet malzemelerinden oluşan yardım paketleri AFAD ile iletişime geçilerek depremzedelere ulaştırılmak üzere 1 TIR ve 2 kamyona yüklenerek kente gönderildi. Araç sahiplerinin de nakliye için hiçbir ücret talep etmediği yardım kampanyasında Akhisar halkı Elazığ ve Malatya için tek yürek olarak 3 araç dolusu yardımda bulundu.