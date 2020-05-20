Akhisar Belediyesi'nin, berber ve kuaförlerdeki dezenfekte işlemi devam ediyor - Son Dakika

Akhisar Belediyesi, halkın ve esnafın sağlığı için ilçedeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.



Ramazan Bayramı öncesi 3 günlük çalışma döneminde çok yoğun olarak çalışacak berber ve kuaförlerdeki tedbirleri sıkılaştıran Akhisar Belediyesi ekipleri tüm işletmeleri dezenfekte ediyor.



Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Akhisar'ın her köşesinde tedbir kurallarını uygulayan Akhisar Belediyesi, uzun süre sonra açılan kuaför ve berberlerin yanında olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları sonrasında normalleşme süreci kapsamında uzun bir aradan sonra iş yerlerini açan esnaflara içerisinde maske, tek kullanımlık havlu, önlük, siperlik ve dezenfektan bulunan hijyen paketleri dağıtmasının ardından iş yerlerini dezenfekte eden Akhisar Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Belediye ekipleri, kuaför ve berberlerin hijyenik bir ortamda hizmet vermeleri vatandaşların da sağlıklı hizmet alabilmeleri için ilçedeki tüm iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.



"Esnafımızın yanındayız"



Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Yaşadığımız bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşmak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı ve huzuru için şehrimizin her köşesinde çalışmalarımız devam ediyor. Belediyemizin tüm imkanları ile sıkıntıda olan vatandaşımızın ve esnafımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda uzun bir aradan sonra iş yerlerini açan berber ve kuaför esnaflarımızın dükkanlarını dezenfekte ediyor ve onlara maske desteği sunuyoruz. Hep birlikte bu zor günleri aşacak ve güzel günlere kavuşacağız. Esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim" diye konuştu.



Akhisar Belediyesi'nin son dönemde yaptığı hizmetlerden oldukça memnun olduklarını vurgulayan esnaflar, iş yerlerini dezenfekte ettiği ve sürekli yanlarında olduğu için Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA