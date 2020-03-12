Akhisar Belediyesi, Paşa Cami'nin ibadete açılması için çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi, Paşa Cami'nin ibadete açılması için çalışıyor - Son Dakika

Akhisar Belediyesi, Paşa Cami'nin ibadete açılması için çalışıyor

6 saat önce

Akhisar'da 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Tahtakale Caddesi üzerinde bulunan bir külliye içindeki minaresi hasar görerek, ibadete kapatılan 551 yıllık Paşa Cami'nin onarımı ve çevre düzenlemesini Akhisar Belediyesi üstlendi.

Akhisar Belediyesi, Paşa Cami'nin ibadete açılması için çalışıyor, System.String[]

Akhisar'da 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Tahtakale Caddesi üzerinde bulunan bir külliye içindeki minaresi hasar görerek, ibadete kapatılan 551 yıllık Paşa Cami'nin onarımı ve çevre düzenlemesini Akhisar Belediyesi üstlendi.


Manisa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemenin ardından hazırlanan raporda minaredeki çatlakların tehlike oluşturduğu tespit edilerek cami geçici bir süre ibadete kapatılmıştı. Caminin minaresinin bulunduğu taraftaki Zühre Tunalı Parkı ve çevresi de demir bariyerlerle kapatılarak oluşabilecek olumsuz bir duruma karşı tedbir alınmıştı. Cami etrafında incelemelerde bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tarihi yapı olarak bulunan caminin minaresinin tek tek sökülerek çevre düzenleme çalışmaları yapacaklarını belirtti.


Deprem dolayısıyla çatlakların oluştuğu ve minarenin yıkılma tehlikesinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ibadete kapatıldığını ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Şehrimizde yaşanan depremler sebebiyle hasar gören Paşa Cami'mizin daha hızlı ibadete açılması için minarenin söküm işlemini Akhisar Belediyesi olarak biz gerçekleştiriyoruz. Mahalle halkımız ile fikir alışverişinde bulunduk ve çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Minarenin sökülmesinin ardından camimiz ibadete açılacak. En kısa sürede camimizin ibadete açılması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İzmir 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin alarak sit alanında bulunan bölgede yeni bir park düzenlemesi, yolların genişletilmesi, kaldırımların büyütülmesi ve mevcut olan parkın düzenlenmesini de yapıyoruz. Akhisar'ımızın daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MANİSA

Tahtakale, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:10 Kaynak: İHA
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