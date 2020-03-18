Akhisar Belediyesi pazar yeri giriş ve çıkışlarında vatandaşlara el dezenfektanı sıktı, eldiven... - Son Dakika
Son Dakika Yerel Akhisar Belediyesi pazar yeri giriş ve çıkışlarında vatandaşlara el dezenfektanı sıktı, eldiven... - Son Dakika

Akhisar Belediyesi pazar yeri giriş ve çıkışlarında vatandaşlara el dezenfektanı sıktı, eldiven...

6 saat önce

Akhisar Belediyesi pazar yeri giriş ve çıkışlarında vatandaşlara el dezenfektanı sıktı, eldiven dağıttı Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede kurulan pazar yerleri için özel uygulama başlatarak, pazar yeri giriş ve çıkışlarında vatandaşlara el dezenfektanı sıktı...

Akhisar Belediyesi pazar yeri giriş ve çıkışlarında vatandaşlara el dezenfektanı sıktı, eldiven dağıttı

MANİSA - Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede kurulan pazar yerleri için özel uygulama başlatarak, pazar yeri giriş ve çıkışlarında vatandaşlara el dezenfektanı sıktı ve eldiven dağıttı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, halk sağlığını korumak için tedbir önlemlerini arttırdı. İlçedeki tüm pazar yerlerini açılmadan önce özel ilaçlar ile dezenfekte ettiren Başkan Besim Dutlulu, bugün kurulan Çarşamba Pazarı girişinde vatandaşlara hijyen uygulaması yaptırdı. Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren başladığı uygulamada pazar yeri giriş ve çıkışları kontrol altına alındı ve pazar alışverişine gelen vatandaşlara el dezenfektanı uygulanarak, ücretsiz eldiven dağıtıldı.

"Halkımızın sağlığı her şeyden önemli"

Halk sağlığını korumak için Akhisar'da tedbirleri en üst düzeye çıkardıklarını kaydeden Başkan Dutlulu, "Ekiplerimiz, halkımızın sağlığı için aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde pazar yerlerimizi dezenfekte etmiştik; bugün de pazar yerlerinde hijyen uygulaması başlattık. Akhisar Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Çünkü halkımızın sağlığı diğer her şeyden önemli. Tüm vatandaşlarımızdan, yapılan uyarıları mutlaka dikkate almalarını rica ediyorum. Tedbirleri uygulayalım. Çünkü salgın hastalıkları tedbirlerimizi alarak hep birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası birçok toplu eğlence merkezleri kapatılırken yine bugün halkın ihtiyacını gidermek için kullandığı Çarşamba Pazarında Akhisar Belediyesi tarafından salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla önlemler alındı. Yine Akhisar Belediyesi tarafından pazar yerinin birçok bölgesine uyarıcı levhalar konuldu. Uyarı levhalarında, 'Lütfen sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için dezenfeksiyon işlemi yaptırmadan geçmeyiniz', 'Gıda ürünlerini dokunmadan seçiniz, pazar esnafından yardım isteyiniz', 'Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınınız', 'Pazar yeri gibi kalabalık ortamlarda diğer vatandaşlar ile aranızdaki güvenli mesafeyi koruyunuz'" gibi halk sağlığını koruyacak uyarılar yer aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Dutlulu, dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, bu süreçte vatandaşların çok daha hassas ve titiz olması gerektiğini dile getirdi.

Akhisar Belediyesi pazar yeri giriş ve çıkışlarında vatandaşlara el dezenfektanı sıktı, eldiven...

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Çarşamba, Akhisar, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:42 Kaynak: İHA

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