Akhisar Belediyesi resmi kurum ve ticari taksileri dezenfekte ediyor - Son Dakika

Tüm kamu binaları, belirli aralıklarla özel bir solüsyonla dezenfekte edilerek vatandaşlara sağlıklı ortamda hizmet verilmesi sağlanıyor.

Salgınla mücadelede etkin bir çalışma yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Günlük ve haftalık programlar dahilinde hijyen çalışmalarımızı yaz boyunca sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Bu konuda çok hassasız. Ekiplerimiz bu anlamda adeta seferber olmuş durumda. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.