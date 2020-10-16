Akhisar Belediyesi, sokakları şiirlerle süsledi - Son Dakika

Akhisar Belediyesi, sokakları şiirlerle süsledi
16.10.2020 13:01
Akhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Türkiye'nin ünlü şairlerini ve şiirlerini billboardlara ekleyerek sokakları şiirlerle süsledi.
Akhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Türkiye'nin ünlü şairlerini ve şiirlerini billboardlara ekleyerek sokakları şiirlerle süsledi.
Kültür, sanat ve edebiyata yönelik çalışmaları ile Türkiye'de örnek işlere imza atan Akhisar Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile ünlü şairleri ve şiirlerini billboardlara taşıdı. Basın Birimi tarafından hazırlanan billboardlar vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.
Başkan Dutlulu, şiirleri sosyal medya hesabından şu mesajla paylaştı: "Yüreğinde sevgiyi ve umudu taşıyan tüm Akhisarlılara şiir gibi şehrimizden kocaman bir günaydın" dedi. - MANİSA
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